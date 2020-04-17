الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

تحرير:هالة صقر ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م

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أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.

وبحسب التقرير، تم تطهير 18661 منشأة بالشرقية، و2050 في الغربية، و176 بدمياط، و131 في محافظة كفر الشيخ، و162 بالأقصر، و1007 منشأة في المنيا، و1031 بأسيوط، و444 في سوهاج، و11 بشمال سيناء، و34 في جنوب سيناء، حيث وصل إجمالي ما تم تطهيره خلال الفترة من 14 مارس الماضي حتى 16 أبريل الجاري إلى 35886 منشأة،