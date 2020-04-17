الكشف عن مخزن كمامات ومطهرات في منزل شخص بالمنصورة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ م

كمامات طبية

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت مأمورية منزل أحد الأشخاص بالدقهلية، اتخذه مخزنا بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية والمطهرات (كحول).

تحريات ومعلومات ضباط مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، أكدت نشاط مالك المخزن غير المشروع، واستغلاله الظروف الراهنة لتحقيق أرباح طائلة. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المشكو في حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة)؛ لاتهامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام