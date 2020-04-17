جريمة

الكشف عن مخزن كمامات ومطهرات في منزل شخص بالمنصورة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٣ م
كمامات طبية
كمامات طبية
فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت مأمورية منزل أحد الأشخاص بالدقهلية، اتخذه مخزنا بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية والمطهرات (كحول).
تحريات ومعلومات ضباط مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، أكدت نشاط مالك المخزن غير المشروع، واستغلاله الظروف الراهنة لتحقيق أرباح طائلة. عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المشكو في حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة)؛ لاتهامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام
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كحول (2)

إعلان على فيسبوك ينهي أحلام طبيب روج لمطهرات مغشوشة

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاد رجال الشرطة إلى نشاط طبيب بيطري بالاتجار في المستلزمات الطبية والمطهرات مجهولة المصدر، مستغلا منصات السوشيال ميديا وسيلة للترويج لبضاعته بحثا عن تحقيق أباح طائلة في فترة وجيزة مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، تزامنا مع الإجرارات الاحترازية التي يتبعها المواطنون للوقاية من خطر فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بددت أحلام الطبيب المشبوهة في إطار مكافحة استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عملات-مزيفة (4)

سقوط 3 من تجار العملة في قبضة مباحث الأموال العامة

جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
المخدرة

الأم والابن والزوجة.. سقوط عائلة احترفت تجارة الكيف

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، واستهدفت الحملة ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وعلانية ترويجها على عملائم بنطاق واسع بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية.
مستشفى-الشرطة

الكشف على 15 حالة بالمجان بمستشفى الشرطة في العجوزة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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كحول (2)

إعلان على فيسبوك ينهي أحلام طبيب روج لمطهرات مغشوشة

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاد رجال الشرطة إلى نشاط طبيب بيطري بالاتجار في المستلزمات الطبية والمطهرات مجهولة المصدر، مستغلا منصات السوشيال ميديا وسيلة للترويج لبضاعته بحثا عن تحقيق أباح طائلة في فترة وجيزة مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، تزامنا مع الإجرارات الاحترازية التي يتبعها المواطنون للوقاية من خطر فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بددت أحلام الطبيب المشبوهة في إطار مكافحة استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كلنا-واحد (1)

الداخلية تقيم شوادر ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة، ونسقت وزارة الداخلية مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
كحول (1)

مباحث التموين تحبط حجب 22 طن مطهرات عن المواطنين

وجه ضباط إدارة مباحث التموين بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجارى واحتكار السلع والمنتجات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حبس-كلابشات

«مغشوشة وبـ100 جنيه» سقوط تاجري أزمة كورونا بالرحاب

صديقان اجتمعا على الفساد بقصد التربح السريع من أي فرصة تسنح لهما، إذ فكرا في استغلال الأزمة الحالية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل تحقيق أرباح مالية عالية في زمن قياسي، إذ حاولا تصنيع كحول إيثيلي، وبيعه للمواطنين بـ10 أضعاف ثمنه المعتاد مستغلين حاجة الناس له، وقصدوا منطقة مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة لبيع منتجهم المغشوش، اعتقادا منهم بثراء سكان المنطقة التي وقفوا فيها للاتجار بالأزمة، لكن تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تصنيع مواد طبية غير مطابقة للمواصفات، وإدخال الغش والتدليس على الناس للاستيلاء على أموالهم.
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