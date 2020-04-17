شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

تحرير:محمد مجلي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.

وكشفت إدارة المستشفى الميداني برئاسة الدكتورة نهال الشناوي، عن أنه تم السماح بخروج المصابين الذين تماثلوا للشفاء، حيث تم إجراء مسحتين طبيتين وثبت سلبية العينتين الأولى والثانية، وتم إجراء احتفالية كبيرة داخل المستشفى الميداني، وقامت الإدارة بتوزيع فوانيس على المرضى الذين تماثلوا للشفاء للتعبير عن فرحتهم