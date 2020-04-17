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شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

تحرير:محمد مجلي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٤ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
وكشفت إدارة المستشفى الميداني برئاسة الدكتورة نهال الشناوي، عن أنه تم السماح بخروج المصابين الذين تماثلوا للشفاء، حيث تم إجراء مسحتين طبيتين وثبت سلبية العينتين الأولى والثانية، وتم إجراء احتفالية كبيرة داخل المستشفى الميداني، وقامت الإدارة بتوزيع فوانيس على المرضى الذين تماثلوا للشفاء للتعبير عن فرحتهم
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طائرة- مصر -للطيران (1)

إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
سوبر ماركت

التموين:وضع ضوابط للمحلات لحماية المواطنين من كورونا

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، كافة المحال التجارية خاصة محلات بيع السلع الغذائية بضرورة تخفيض عدد الزبائن المتواجدين داخل المحلات بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمحل، مشددة على إخبار المواطنين بأن السلع متوافرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، والتأكيد عليهم بأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، مؤكدة على ضرورة تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر، لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة.
مصطفى-مدبولى

الحبس والغرامة لمن يخالف قرارات الحكومة في شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارا بالحبس وتطبيق غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف اتباع الإجراءات المشددة الخاصة بيوم الإثنين المقبل، والذي سيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية. كان رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم.
تعقيم منشآت المطارات 9

الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.
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الحجر- الصحي (1)

إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد إصابة 5 أشخاص بكورونا

كشف القمص إبرام إيميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية، تفاصيل قرار غلق مستشفى مارمرقس التخصصي، التابع للكنيسة والكائن بمنطقة بسيدي بشر، شرق محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تقرر غلق المستشفى بالكامل لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد إيميل، أن المستشفى كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، واستقبل 4 أشخاص من المشتبه فيهم مصابون بارتفاع درجات الحرارة، وتم تحويلهم مباشرة على مستشفى الحميات لإجراء اللازم.
كورونا والحجر الصحي (11)

قلق سكندري بعد تحويل المدينة الشبابية بأبوقير لحجر صحي

انتاب أهالي منطقة أبو قير بشرق الإسكندرية، حالة من القلق الشديد بعد صدور قرار تحويل المدينة الشبابية بأبوقير التي تقع بالقرب من كتلة سكانية إلى حجر صحي لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، خشية تفشي الوباء بين سكان المنطقة، فيما سارعت إدارة المدينة الشبابية في إصدار بيان لتهدئة المواطنين بسكان المنطقة ومطالبتهم الهدوء وعدم الانسايق وراء الشائعات التي من شأنها بث الخوف والفزع بين جموع المواطنين، مؤكدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (4)

أغلقوا الشواطئ فتوجه السكندريون لحدائق المنتزه.. وقرار عاجل

لا يزال إصرار المواطنين في محافظة الإسكندرية على الترفيه عن أنفسهم والخروج وعدم التزام منازلهم قبل بدء حظر التجوال، التى تنطلق يوميا في تمام السابعة مساء، فبعد قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بغلق الشواطىء أمام المواطنين، توجهت أعدادًا كبيرة اليوم السبت إلى حدائق المنتزه، وتجمعات تتنافى مع رفض التجمعات اليومية ومنع الاختلاط وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قضى المواطنين يومهم بين الحدائق والمتنزهات والحشائش الخضراء.
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