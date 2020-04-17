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التموين:وضع ضوابط للمحلات لحماية المواطنين من كورونا

تحرير:هالة صقر ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م
سوبر ماركت
سوبر ماركت
طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، كافة المحال التجارية خاصة محلات بيع السلع الغذائية بضرورة تخفيض عدد الزبائن المتواجدين داخل المحلات بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمحل، مشددة على إخبار المواطنين بأن السلع متوافرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، والتأكيد عليهم بأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، مؤكدة على ضرورة تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر، لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون أماكن الانتظار التي يتم توفيرها للمواطنين حضارية وبها تهوية جيدة ومساحتها مناسبة، ولا تؤدي لحدوث تكدسات خارج المتجر مع وجود مندوب لتنظيم عملية الانتظار بما لا يتسبب في غضب المواطنين. ووجهت الوزارة بضرورة أن تكون أولوية الدخول لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظا
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طائرة- مصر -للطيران (1)

إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
مصطفى-مدبولى

الحبس والغرامة لمن يخالف قرارات الحكومة في شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارا بالحبس وتطبيق غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف اتباع الإجراءات المشددة الخاصة بيوم الإثنين المقبل، والذي سيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية. كان رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم.
تعقيم منشآت المطارات 9

الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا.. و11 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
أول-صلاة-تراويح-من-جامع-عمرو-بن-العاص‎ (8)

وزير الأوقاف: لا مجال لصلاة الجمع والتراويح بالمساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، أن ما ينطبق على صلاة التراويح هو ما ينطبق على سائر صلاة الجمع والجماعة، لافتا أن عودتها متوقفة على زوال علة تعليقها، موضحا في بيان له، أنه لا مجال لصلاة الجمع والجماعات أو التراويح بالمساجد أو محيطها ما لم تزل علة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها، وهي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإنهاء تصاريح وخدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
كورونا والحجر الصحي (11)

«بدون خفافيش».. الصين تُحدد الحيوانات المسموح بأكلها

قدمت وزارة الزراعة الصينية، مشروع قرار يتضمن لائحة بأسماء الحيوانات التي يسمح باستهلاك لحومها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا، والذي يشتبه بأنه نشأ بحيوانات برية يتم بيعها في سوق مدينة ووهان للحيوانات. وجاء ضمن قائمة الحيوانات التي رصدتها وزارة الزراعة الصينية في مشروع القرار، الخنازير والبقر والدجاج والخراف، بالإضافة إلى لائحة خاصة تتضمن أنواعا من الغزلان والنعام وحيوان ألألبكا. وأوضحت وزراة الزراعة الصينية، أن فصيلتين من الثعالب والراكون والمنك يمكن اقتنائها ولكن ليس لاستهلاك لحومها.
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معهد الأورام يتسلم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عميد معهد الأورام، الدكتور حاتم أبو القاسم، وسلمه تبرع مقدم من رابطة المستلزمات الطبية بالقصر العيني، تحت رعاية محافظة القاهرة، لافتا إلى أن التبرع عبارة عن مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه. وأوضح المحافظ، خلال بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التبرع البالغ قيمته مليون جنيه، يشتمل على 700 علبة قفازات طبية و7 آلاف كمامة و300 لتر مطهر و300 بدلة وقاية و300 واقى بلاستيك للوجه و500 جهاز استنشاق بخار و300 طقم للتعقيم و500 وصلة تنفس و2000 عبوة مطهر للأسطح والأرضيات وأجهزة لتوليد الأكسجين وبخار الماء وسرير طبى.
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