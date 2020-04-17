التموين:وضع ضوابط للمحلات لحماية المواطنين من كورونا

تحرير:هالة صقر ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

سوبر ماركت

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، كافة المحال التجارية خاصة محلات بيع السلع الغذائية بضرورة تخفيض عدد الزبائن المتواجدين داخل المحلات بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمحل، مشددة على إخبار المواطنين بأن السلع متوافرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، والتأكيد عليهم بأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، مؤكدة على ضرورة تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر، لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون أماكن الانتظار التي يتم توفيرها للمواطنين حضارية وبها تهوية جيدة ومساحتها مناسبة، ولا تؤدي لحدوث تكدسات خارج المتجر مع وجود مندوب لتنظيم عملية الانتظار بما لا يتسبب في غضب المواطنين. ووجهت الوزارة بضرورة أن تكون أولوية الدخول لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظا