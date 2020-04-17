صفقة انتهت في غرفة مظلمة.. كواليس ضبط 120 طربة حشيش

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

حشيش

عاطلان تجمعهما علاقة صداقة من نوع خاص، عنوانها الرئيسي البحث عن المال بغض الطرف عن السبيل، إذ يتبع الاثنان مقولة المفكر الإيطالي مكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة". ذات ليلة تناقش الصديقان في أمور حياتهما، وتردي أحوالهما الاقتصادية وحاجة كلا منهما للمال بشكل ضروري، إذ أشار أحدهما على الآخر بالمضي قدما في خطته القديمة التي قد تمنحهما قبلة الحياة في مستوى اجتماعي مرتفع، أشار عليه بمساعدته في التحضير لعملية قد يودعان معها الفقر إلا أن النهاية جاءت حالكة الظلام في غرفة ضيقة بقسم شرطة الحمام بمطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثنين من العناصر الإجرامية يمقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم