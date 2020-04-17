جريمة

صفقة انتهت في غرفة مظلمة.. كواليس ضبط 120 طربة حشيش

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م
حشيش
حشيش
عاطلان تجمعهما علاقة صداقة من نوع خاص، عنوانها الرئيسي البحث عن المال بغض الطرف عن السبيل، إذ يتبع الاثنان مقولة المفكر الإيطالي مكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة". ذات ليلة تناقش الصديقان في أمور حياتهما، وتردي أحوالهما الاقتصادية وحاجة كلا منهما للمال بشكل ضروري، إذ أشار أحدهما على الآخر بالمضي قدما في خطته القديمة التي قد تمنحهما قبلة الحياة في مستوى اجتماعي مرتفع، أشار عليه بمساعدته في التحضير لعملية قد يودعان معها الفقر إلا أن النهاية جاءت حالكة الظلام في غرفة ضيقة بقسم شرطة الحمام بمطروح.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثنين من العناصر الإجرامية يمقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم
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الكشف عن مخزن كمامات ومطهرات في منزل شخص بالمنصورة

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت مأمورية منزل أحد الأشخاص بالدقهلية، اتخذه مخزنا بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية والمطهرات (كحول).
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مخالفات بالجملة داخل مصنع كمامات مجهولة المصدر بمنوف

تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة مركز شرطة منوف.
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إعلان على فيسبوك ينهي أحلام طبيب روج لمطهرات مغشوشة

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاد رجال الشرطة إلى نشاط طبيب بيطري بالاتجار في المستلزمات الطبية والمطهرات مجهولة المصدر، مستغلا منصات السوشيال ميديا وسيلة للترويج لبضاعته بحثا عن تحقيق أباح طائلة في فترة وجيزة مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، تزامنا مع الإجرارات الاحترازية التي يتبعها المواطنون للوقاية من خطر فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بددت أحلام الطبيب المشبوهة في إطار مكافحة استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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سقوط 3 من تجار العملة في قبضة مباحث الأموال العامة

جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
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الهروب الأخير.. كواليس مطاردة عنصر إجرامي في أسوان

21 قضية اكتظ معها سجل عاطل الإجرامي، إلا أنها لم تمنعه من السير على درب أرباب السوابق وعالم الإجرام، لينال مع أفعاله المخالفة للقانون 4 أحكام قضائية إحدها بالسجن المؤبد، اضطر معها لتكر محل إقامته بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر، والتنقل بين محال إقامة عدة خشية ضبطه لاسيما استمرار الملاحقات الأمنية من قبل ضباط المباحث للإيقاع به. بمرور الوقت، اكتسب العنصر الإجرامي قدرا من الثقة بهدوء الأوضاع، وانشغال قوات الأمن بتطبيق قراري غلق المحال التجارية وحظر التجوال ليقرر التردد على مسكنه فجاءت نهايته.
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تجار الكيف يسقطون في قبضة مباحث الجيزة

خطة أمنية محكمة أعدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخص، والحفاظ على عدم تأثير انشغال القوات بتطبيق قراري غلق المحال والمقاهي وحرظ تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ضمن خطة الدولة الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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رحلة هروب انتهت بكمين مطروح.. سقوط عاطل بـ20 ألف قرص

رغم هروبه من ملاحقات الشرطة له بسبب صدور حكم قضائي ضده في قضية تبدبد، إلا أن عاطلا مقيم بمحافظة مطروح استمر في نشاطه الإجرامي غير عابئ بإمكانية سقوطه في قبضة الأمن، راح يضع الرتوش الأخيرة لصفقة عقاقير مخردة ظن أنها ستكون "صفقة العمر" وأنه سيجني من ورائها المال الوفير دون تكبد عناء ومشقة العمل الحلال إلا أن نشاطه غير المشروع كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إطار جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
مخدر-الحشيش (1)

إحباط تهريب 1636 طربة حشيش في شحنة تفاح (فيديو)

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة المخدرات، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندى "تفاح"، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.
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