فرنسا تُسجل 761 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

كورونا

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 18681 اليوم الجمعة، إذ قال جيروم سالومون، إن السلطات في البلاد سجلت 761 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ753 حالة يوم الخميس، مضيفا أنه تم تسجيل 11478 وفاة في المستشفيات و7203 في المؤسسات الطبية والاجتماعية، ولا سيما في دور التمريض. وعالجت خدمات الإنعاش بالمستشفيات يوم الجمعة 6027 مريضا، علما أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى انخفض لليوم الثالث على التوالي، وفقا لروسيا اليوم.

وسجلت فرنسا في وقت سابق نحو 15 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك رابع دولة تتخطى هذا الحاجز بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة. وبهذا، فإن معدل الوفيات اليومي في فرنسا، عاد للارتفاع قليلا، بعدما ظل مستقرا لأيام، لكن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6730 من 6821 خلال