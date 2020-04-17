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من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م
تامر حسني
تامر حسني
يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.
ويضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم كلا من: الكينج محمد منير، وسميرة سعيد، وتامر حسني، وكارول سماحة، وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان. وكتب الفنان تامر حسني على صفحته عبر إنستجرام عن الأوبريت العربي "أنت أقوى": تشرفت
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يوتيوب

الهروب إلى يوتيوب.. سلاح المطربين للنجاة والجمهور «كسبان»

ألقى فيروس كورونا بظلاله الحزينة على الساحة الفنية، وما تبعه من تداعيات أشدها تأثيرا فرض حظر التجوال، مما دفع غالبية النجوم لإلغاء حفلاتهم، وأجبر «كورونا» المطربين على الهروب إلى موقع "يوتيوب" للخروج من المأزق، فوجدوا ضالتهم المنشودة فى حفلات «الأون لاين» للتواصل مع الجمهور، وتخفيف وطأة جلوسهم فى المنازل، وسط تساؤلات عما إذا كان سلاح تلك الحفلات قد صب فى مصلحة المطربين واكتساب قاعدة جماهيرية جديدة أم فى مصلحة الجمهور الذى يشاهد مطربه المفضل «مجانا» دون «تيكيت»؟
تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

إيناس عبد الدايم: الحفلات «الأونلاين» كانت حلمًا.. وهدفى اقتحام البيوت

لتشجيع الجمهور على البقاء فى المنزل، وللحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «الثقافة بين إيديك .. خليك فى البيت»، وبثت مجموعة حفلات «أون لاين»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، واستطاعت الحفلات لفت الأنظار واستحوذت على إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى. الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، كشفت فى حوارها لـ«التحرير» كواليس المبادرة، واليوم الأول فى بث الحفلات، والردود الطيبة التى أكدت نجاح المبادرة، مؤكدة استمرارها خلال شهر رمضان الكريم، وتحدثت عن إطلاق مبادرة لتبرع قيادات الوزارة لصالح صندوق تحيا مصر، لمساندة الدولة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وإلى نص الحوار.
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تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
أنت أقوى

تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
أنت أقوى

«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
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