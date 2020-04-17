من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ م

تامر حسني

يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.

ويضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم كلا من: الكينج محمد منير، وسميرة سعيد، وتامر حسني، وكارول سماحة، وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان. وكتب الفنان تامر حسني على صفحته عبر إنستجرام عن الأوبريت العربي "أنت أقوى": تشرفت

ويضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم كلا من: الكينج محمد منير، وسميرة سعيد، وتامر حسني، وكارول سماحة، وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.



وكتب الفنان تامر حسني على صفحته عبر إنستجرام عن الأوبريت العربي "أنت أقوى": تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد، أن العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم".