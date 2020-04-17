نبيل القروي: وباء الفقر أخطر على تونس من فيروس كورونا

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م

نبيل القروي

قال نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، اليوم الجمعة، إن وباء الفقر أخطر على تونس من وباء كورونا، مشيرا أنه قدم عددا من المقترحات التضامنية للخروج من تداعيات أزمة وباء كورونا، مضيفا: «سأكون شجاعا مثل البداية، منذ 3 سنوات كنت أتنقل في كل الجهات، وأكتشفت أنه كانت ثمة فئة من التونسيين في حجر اقتصادي مثل الحجر المنزلي الحالي»، متابعا: «اكتشفت وجود أعداد كبيرة من التونسيين، لا يستطيعون تأمين شروط الحياة الدنيا لأنفسهم أو عائلاتهم أو أطفالهم، ويعانون من تسونامي فقر»، لافتا أن جمعية خليل تونس الخاصة به نفذت مبادرة أولى من نوعها لتنظيم حملات الشفاء في القرى التونسية المختلفة، والتي تعاني من قصور في الخدمات الصحية.

وتابع بقوله: «نعتز بتلك الأنشطة ونتمسك بها كخيار، لإنقاذ أبناء شعبنا من الجوع والتهميش»، وفقا لسبوتنيك.وقال القروي: «كشفت أزمة جائحة الكورونا للجميع أن الخروج من المأزق، لا يكون إلا عبر إحياء وتفعيل قيم التضامن وعودة الدولة الاجتماعية الراعية، التي تولي أهمية وعناية خاصة للفئات الأفقر، ففي زمن الأزمات