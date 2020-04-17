سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نبيل القروي: وباء الفقر أخطر على تونس من فيروس كورونا

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م
نبيل القروي
نبيل القروي
قال نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، اليوم الجمعة، إن وباء الفقر أخطر على تونس من وباء كورونا، مشيرا أنه قدم عددا من المقترحات التضامنية للخروج من تداعيات أزمة وباء كورونا، مضيفا: «سأكون شجاعا مثل البداية، منذ 3 سنوات كنت أتنقل في كل الجهات، وأكتشفت أنه كانت ثمة فئة من التونسيين في حجر اقتصادي مثل الحجر المنزلي الحالي»، متابعا: «اكتشفت وجود أعداد كبيرة من التونسيين، لا يستطيعون تأمين شروط الحياة الدنيا لأنفسهم أو عائلاتهم أو أطفالهم، ويعانون من تسونامي فقر»، لافتا أن جمعية خليل تونس الخاصة به نفذت مبادرة أولى من نوعها لتنظيم حملات الشفاء في القرى التونسية المختلفة، والتي تعاني من قصور في الخدمات الصحية.
وتابع بقوله: «نعتز بتلك الأنشطة ونتمسك بها كخيار، لإنقاذ أبناء شعبنا من الجوع والتهميش»، وفقا لسبوتنيك.وقال القروي: «كشفت أزمة جائحة الكورونا للجميع أن الخروج من المأزق، لا يكون إلا عبر إحياء وتفعيل قيم التضامن وعودة الدولة الاجتماعية الراعية، التي تولي أهمية وعناية خاصة للفئات الأفقر، ففي زمن الأزمات
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (9)

16 وفاة و150 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وأكدت الجزائر، أمس الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 4663 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4663، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة، حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين. وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للحجر الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
مكة-السعودية

مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
الشرطة-التونسية

إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي". وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة-التونسية

إفشال مخطط إرهابي لنقل كورونا إلى أفراد الأمن التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تمكنت من إفشال مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى أفراد الأمن التونسي، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الداخلية التونسية في بيان لها نشرته أمس الخميس على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي". وأشار البلاغ إلى أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.
كورونا والحجر الصحي (9)

42 إصابة و37 وفاة بكورونا في تونس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة، إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37، موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]