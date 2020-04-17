رياضة

عماد متعب: أحمد عادل رفض طلبي عندما كنت في الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م
عماد متعب
عماد متعب
كشف عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة، بشأن بطولة أمم إفريقيا 2010، التي أقيمت في غانا، وتوج بها الفراعنة على حساب أصحاب الأرض، بهدف محمد ناجي جدو. وتحدث متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40"، وفي مباراة غانا النهائية كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".
وواصل "في النهاية شاركنا في اللقاء وفزنا بهدف جدو، ولو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما، فالخطة تكون مبنية علينا وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تماما، جدو وقتها كان أفضل بديل في الفريق، يحدث الفارق كلما شارك، وهذا ما فعله في تلك المباراة أيضا حين سجل هدف الفوز بعد مشاركته
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ربيع ياسين: إلغاء الدوري ظلم كبير.. والأهلي لم يقصر مع فتحي

هو واحد من أبرز اللاعبين والمدربين فى تاريخ الكرة المصرية، عرف عنه الخلق والتدين والهدوء، يعمل فى صمت دائم وصاحب إنجازات مع منتخبات الناشئين أبرزها فوز الفراعنة ببطولة إفريقيا عام 2013.. هو ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب مصر 2001، الذى يطمح الجميع فى إنجاز جديد يحققه مع هذا الجيل خاصة بعد ظهوره بشكل لافت فى أكثر من مرة. تواصلت «التحرير» مع ربيع ياسين، وتحدثنا معه عن كيف يعمل مع لاعبيه فى ظل تفشى فيروس كورونا، وموقفه من إلغاء الدورى وأزمة تجديد تعاقد أحمد فتحى وحسام عاشور لاعبى الأهلى. وجاء نص الحوار كالتالى..
محمود الخطيب - ريني فايلر

كينو وحجازي.. 6 لاعبين عرضهم الأهلي على فايلر

يبدو أن هناك معلومات لدى المسؤولين بالنادي الأهلي، أن مصير استئناف النشاط الرياضي في مصر، أصبح في علم الغيب ولا أحد يعلم متى يخرج قرار استئناف النشاط بشكل طبيعي، وانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وبالفعل جلسات المسؤولين في النادي الأهلي مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعقد بشكل مستمر، وهناك مشاورات عديدة بين لجنة التخطيط بالأهلي ولجنة التعاقدات وفايلر مستمرة بشكل دائم.
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هل يرحل محمد النني عن بيشكتاش التركي؟

حدد سيرجن يالتشين المدير الفني لنادي بيشكتاش التركي قائمة تضم 7 لاعبين سيرحلون عن صفوف النسور في الموسم المقبل، ووجد المحترف محمد النني ضمن القائمة المرشحة للرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية إعارته من أرسنال الإنجليزي. وسيكون هناك تغيير في شكل الفريق بدءا من الموسم المقبل عقب تحسن النتائج تحت قيادة سيرجين، إذ تتعامل الإدارة وفقا لتقرير قدمه التركي. وأكد موقع "nethaber" التركي أن الألماني يأتي لوريس كاريوس على رأس القائمة بعد نهاية إعارته من ليفربول الإنجليزي.
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
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طارق يحيى: الزمالك لا يمانع منح الدوري للأهلي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، أن ناديه لا يسعى لإلغاء بطولة الدوري الممتاز، هذا الموسم، بسبب ابتعاده عن المنافسة على اللقب، كما تم تداوله خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام. وتحدث يحيى في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة الزمالك، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينظر لحياة المواطن المصري، وليس خسارة لقب الدوري، في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في الوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي يحاصر الجميع".
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المصري: لن نسمح برحيل أي لاعب إلا في هذه الحالة

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه لم يتلقى أي عروض رسمية من أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، لضم أي من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعلى رأسهم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق. وتحدث عمار في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الإثنين، عبر إذاعة "أون سبورت أف أم"، قائلًا :"لم نتلق أي عروض رسمية، للاعبي فريق الكرة الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".
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عمرو جمال: كنت بستخبى من متعب.. وطريقة فايلر تناسبني

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى العودة للنادي الأحمر، قائلا: "أرى أن طريقة لعب الأهلي الحالية تحت قيادة المدرب فايلر تناسبني، وأتمنى أن أتدرب تحت قيادته، وتعرضت مع طلائع الجيش لأكثر من إصابة، في بدايتي مع الفريق، كما أن طريقة اللعب في فترة المدرب طارق يحيى لم تتناسب معي، إذ كان يعتمد على الأسلوب الدفاعي، وكنت مطالبا بالعودة لخط الوسط للقيام بالأدوار الدفاعية، في حين أرى نفسي بشكل جيد مع عبد الحميد بسيوني، المدير الفني الحالي، حيث يدعمني نفسيا ومعنويا".
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