عماد متعب: أحمد عادل رفض طلبي عندما كنت في الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م

عماد متعب

كشف عماد متعب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة، بشأن بطولة أمم إفريقيا 2010، التي أقيمت في غانا، وتوج بها الفراعنة على حساب أصحاب الأرض، بهدف محمد ناجي جدو. وتحدث متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قائلا: "بعض اللاعبين شاركوا في أمم إفريقيا 2010 وهم يعانون من إنفونزا الخنازير، كنا نلعب ودرجة حرارتنا 40"، وفي مباراة غانا النهائية كان 13 لاعبا يقومون بالتسخين بإضافة جدو وعبد الشافي بسبب إصابتي أنا وسيد معوض بمزق في العضلة الضامة في مباراة الجزائر واحتمالية عدم مشاركتنا".

وواصل "في النهاية شاركنا في اللقاء وفزنا بهدف جدو، ولو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما، فالخطة تكون مبنية علينا وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تماما، جدو وقتها كان أفضل بديل في الفريق، يحدث الفارق كلما شارك، وهذا ما فعله في تلك المباراة أيضا حين سجل هدف الفوز بعد مشاركته

وواصل "في النهاية شاركنا في اللقاء وفزنا بهدف جدو، ولو لم نشارك لكانت خطة حسن شحاتة تغيرت تماما، فالخطة تكون مبنية علينا وأي تعديل في الأسماء يعدل من تفكيره في وقت غير مناسب تماما، جدو وقتها كان أفضل بديل في الفريق، يحدث الفارق كلما شارك، وهذا ما فعله في تلك المباراة أيضا حين سجل هدف الفوز بعد مشاركته بدلا مني".



وتطرق متعب، قائلا:"في السنوات الأخيرة مع الأهلي فكرت في العودة للرقم 13 لأنني أتفائل به، كان هذا رقم أحمد عادل عبد المنعم، طلبت منه فقال لي وماذا سأرتدي أنا إذا؟".



واختتم: "قلت له مازحا ارتدي رقم 10، فقال لي أنت عايز الناس تضحك علينا؟ لا يمكن لحارس ارتداء رقم 10، في النهاية رفض أحمد عادل، وتقبلت ذلك بالطبع".