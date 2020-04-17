«المنوم في الأكل».. حيلة خادمة لسرقة مخدومتها المسنة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م

مشغولات ذهبية

خيانة الأمانة ليست بالأمر اليسير، لكن خادمة عمدت إلى تخدير مخدومتها المُسنة وسرقتها بحثا عن المال، إلا أن بلاغا تلقاه مأمور لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة كشف المستور، وذلك بعد توجه أحد الأشخاص إلى القسم وتقديم بلاغا بتضرر والدته مسنة مقيمة بدائرة القسم من خادمتها لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها اكتشفت سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام من داخل الخزينة باستخدام المفتاح الأصلي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها خادمة مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافها وأمكن ضبطها. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار