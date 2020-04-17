جريمة

«المنوم في الأكل».. حيلة خادمة لسرقة مخدومتها المسنة

١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
خيانة الأمانة ليست بالأمر اليسير، لكن خادمة عمدت إلى تخدير مخدومتها المُسنة وسرقتها بحثا عن المال، إلا أن بلاغا تلقاه مأمور لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة كشف المستور، وذلك بعد توجه أحد الأشخاص إلى القسم وتقديم بلاغا بتضرر والدته مسنة مقيمة بدائرة القسم من خادمتها لقيامها بتخديرها عن طريق وضع عقار منوم داخل الطعام، وفور إفاقتها اكتشفت سرقة مبلغ مالى 20 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى كيلو جرام من داخل الخزينة باستخدام المفتاح الأصلي.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبة الواقعة وتبين أنها خادمة مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، لها معلومات جنائية مسجلة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافها وأمكن ضبطها. وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار
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مخدر-الحشيش (1)

صفقة انتهت في غرفة مظلمة.. كواليس ضبط 120 طربة حشيش

عاطلان تجمعهما علاقة صداقة من نوع خاص، عنوانها الرئيسي البحث عن المال بغض الطرف عن السبيل، إذ يتبع الاثنان مقولة المفكر الإيطالي مكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة". ذات ليلة تناقش الصديقان في أمور حياتهما، وتردي أحوالهما الاقتصادية وحاجة كلا منهما للمال بشكل ضروري، إذ أشار أحدهما على الآخر بالمضي قدما في خطته القديمة التي قد تمنحهما قبلة الحياة في مستوى اجتماعي مرتفع، أشار عليه بمساعدته في التحضير لعملية قد يودعان معها الفقر إلا أن النهاية جاءت حالكة الظلام في غرفة ضيقة بقسم شرطة الحمام بمطروح.
الكمامات (9)

الكشف عن مخزن كمامات ومطهرات في منزل شخص بالمنصورة

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت مأمورية منزل أحد الأشخاص بالدقهلية، اتخذه مخزنا بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية والمطهرات (كحول).
الكمامات (5)

مخالفات بالجملة داخل مصنع كمامات مجهولة المصدر بمنوف

تنسيق كامل بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين اتساقا مع الإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بإستغلال الظروف الراهنة وتخزين المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مالك مصنع لتصنيع الكمامات الطبية بدائرة مركز شرطة منوف.
كحول (2)

إعلان على فيسبوك ينهي أحلام طبيب روج لمطهرات مغشوشة

إعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قاد رجال الشرطة إلى نشاط طبيب بيطري بالاتجار في المستلزمات الطبية والمطهرات مجهولة المصدر، مستغلا منصات السوشيال ميديا وسيلة للترويج لبضاعته بحثا عن تحقيق أباح طائلة في فترة وجيزة مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شراء تلك المنتجات، تزامنا مع الإجرارات الاحترازية التي يتبعها المواطنون للوقاية من خطر فيروس "كورونا" المستجد، إلا أن الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بددت أحلام الطبيب المشبوهة في إطار مكافحة استغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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ايام- الحظر (4)

مباحث الوراق تتصدى لمخالفي الحظر ومحتكري السلع

تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والتصدي لممارسات احتكار وحجب السلع الغذاية والمستلزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، شنت وحدة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة حملة أمنية موسعة بنطاق دائرة القسم.
رنجة

قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين في ذلك الغش والتدليس على الناس، وفي هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.
سكر (1)

ضربة موجعة لمحتكري السكر المدعم في الجيزة

البحث عن الثراء السريع وتحقيق أرباح طائلة وزيادة الأرصدة في البنوك بات جل ما يشغل مالكا مصنعين لتعبئة السكر بمركز الوراق شمال محافظة الجيزة، تعاقد الاثنان -كل بمفرده- مع شركة حكومية لتوريد كميات من السكر ومن ثم إعادة تعبئته كونه سكر حر وطرحه للبيع للمراكز التجارية، إلا أن نشاط الاثنين كان محل رصد الأجهزة الأمنية، إذ وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة، بحصولهما على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.
جثة (3)

احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
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