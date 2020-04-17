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إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

تحرير:التحرير ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م
مصر للطيران
مصر للطيران
? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
وقدّم السفير أبو زيد خالص الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو على الدعم الذي تم توفيره للسفارة لإتمام عملية السفر بنجاح، وخص بالشكر أيضا قيادات وأعضاء الجالية المصرية في كندا الذين أسهموا في تخفيف الأعباء الملقاة عن بعض العالقين، وتعاونوا مع السفارة المصرية على مدار الساعة
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سوبر ماركت

التموين:وضع ضوابط للمحلات لحماية المواطنين من كورونا

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، كافة المحال التجارية خاصة محلات بيع السلع الغذائية بضرورة تخفيض عدد الزبائن المتواجدين داخل المحلات بصفة عامة إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمحل، مشددة على إخبار المواطنين بأن السلع متوافرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، والتأكيد عليهم بأن هذه مجرد إجراءات متخذة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، مؤكدة على ضرورة تخصيص أماكن انتظار للمواطنين خارج المتجر، لحين حلول وقت دخولهم، مع الحرص على أن تكون المسافات بينهم مناسبة.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
مصطفى-مدبولى

الحبس والغرامة لمن يخالف قرارات الحكومة في شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارا بالحبس وتطبيق غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف اتباع الإجراءات المشددة الخاصة بيوم الإثنين المقبل، والذي سيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية. كان رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم.
تعقيم منشآت المطارات 9

الزراعة: تطهير أكثر من 35 ألف منشأة حكومية مجانا

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية قامت بتطهير 35 ألفا و886 منشأة حكومية مجانا، وذلك ضمن خطة الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأوضح التقرير، أنه تم تطهير 39 منشأة في محافظة أسوان، و14 منشأة في السويس، و88 منشأة ببورسعيد، و212 في القاهرة، و831 بالمنوفية، و4915 في الجيزة، و1422 بالبحيرة، و169 منشأة في الإسماعيلية، و963 بالوادي الجديد، و300 بمطروح.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تسير رحلة إلى تورنتو لإعادة 344 كنديا إلى بلادهم

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلة الاستثنائية رقم 995 التي تسيرها شركة مصر للطيران إلى مدينة تورونتو بكندا وهي من طراز (بوينج 777 ) وعلى متنها 344 كنديًا عائدون إلى بلادهم، وتسير الشركة الوطنية هذه الرحلة بالتعاون مع السفارة الكندية بمصر في ظل تعليق رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث من المقرر أن تعود الطائرة بدون ركاب.
تعقيم منشآت المطارات 3

تزامنا مع تعليق الطيران.. تنفيذ صيانة شاملة للمطارات

بينما تم تعليق حركة النقل الحوي عبر المطارات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، استغلت وزارة الطيران الفرصه للقيام بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني. وبالفعل أصدر وزير الطيران الطيار محمد منار، توجيهًا أن يتم تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي.
طائرة- مصر -للطيران (1)

4 رحلات طيران لعودة المدرسين المصريين من الكويت

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوقهم التي قد تتأثر بالإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
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السفارة المصرية تعيد المصريين العالقين في أوزبكستان

قامت سفارة جمهورية مصر العربية في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بالتنسيق مع السلطات الأوزبكية لإعادة عدد من المواطنين المصريين العالقين في أوزبكستان على خلفية أزمة انتشار فيروس الكورونا.
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