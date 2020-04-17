إقلاع طائرة لإعادة أكثر من 200 مصريا عالقين في كندا

تحرير:التحرير ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ م

مصر للطيران

? أقلعت اليوم الجمعة، من مطار تورونتو، طائرة لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، تابعة لشركة مصر الطيران، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطنًا مصريا. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أعرب عن سعادته بنجاح الجهود، موجهًا الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.

وقدّم السفير أبو زيد خالص الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو على الدعم الذي تم توفيره للسفارة لإتمام عملية السفر بنجاح، وخص بالشكر أيضا قيادات وأعضاء الجالية المصرية في كندا الذين أسهموا في تخفيف الأعباء الملقاة عن بعض العالقين، وتعاونوا مع السفارة المصرية على مدار الساعة