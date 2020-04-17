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فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م
ناهد عز العرب
ناهد عز العرب
توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».
وحرص عددا من الفنانين والنقاد على نعي الكاتبة ناهد عز العرب، إذ كتب الناقد الفني طارق الشناوي على صفحته عبر فيسبوك: «رحلت الكاتبة الصحفية الكبيرة ناهد عز العرب بعد رحلة عطاء وكفاح في مهنة قاسية جدا يطلقون عليها صاحبة الجلالة.. تعاملت ناهد بكل رومانسية مع واقع شرس.. البقاء لله». من جانبها،
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منتج-الصادق-الصباح

منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
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إنجي المقدم طبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

مازل الجميع يستعد للموسم الرمضاني، وهناك من نجح في الهروب من الكورونا، وآخرون لم يتمكنوا من استكمال تصوير مشاهد المسلسلات الخاصة بهم، مثل أحمد عز ومي عز الدين، أما الفنانة إنجي المقدم ستشارك في مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان 2020، ومن الجدير بالذكر، أنها تتميز بمشوار فني رائع، فهي صفية في "ولد الغلابة"، وصوفيا في "ليالي أوجيني"، وخديجة في "حكايات البنات"، وشهيرة في "مكان في القصر"، ويمني في "شربات لوز"، وبجانب نجاحها كممثلة، تمكنت أن تكون أحد المذيعات البارزات في قناة أون تي في.
فيفى-عبده

لأول مرة..فيفي عبده تنافس رامز جلال في المقالب

نالت برامج المقالب شهرة كبيرة في الوطن العربي، وخاصة في مصر، كما أن الفنان رامز جلال صاحب أشهر سلسلة برامج مقالب، وفي كل عام يشعر الفنانون بالخوف، لأنهم يعلمون جيدًا، أنه سيستخدم حيلة جديدة، ويتمكن من خداعهم، فالموسم الرمضاني القادم، سيطل على الجمهور من خلال "رامز مجنون رسمي"، وبما أن الفنانة فيفي عبده أحد ضحياه، قررت أن تقدم برنامج منافس له في الموسم الرمضاني 2020، المقرر عرضه على قناة mbc ، ويحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، ولكن هل ستنجح فيفي عبده في هذه المنافسة؟.
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الفنان أحمد دياب

وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

توفي الفنان أحمد دياب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، وأعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، عن وفاة الفنان أحمد دياب، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله و إنا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بمقابر الخفير فجر اليوم الخميس. وولد الفنان أحمد دياب في 9 من أغسطس 1945، وتزوج من"قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، قبل دخوله عالم الفن، وانفصل عنها بعد أن أنجب منها ولد وحيد.
تشييع جثتما والدة دنيا عبد العزيز‎ (4)

بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل. وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
مدافن

وفاة والدة الملحن وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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