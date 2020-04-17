فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ م

ناهد عز العرب

توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».

وحرص عددا من الفنانين والنقاد على نعي الكاتبة ناهد عز العرب، إذ كتب الناقد الفني طارق الشناوي على صفحته عبر فيسبوك: «رحلت الكاتبة الصحفية الكبيرة ناهد عز العرب بعد رحلة عطاء وكفاح في مهنة قاسية جدا يطلقون عليها صاحبة الجلالة.. تعاملت ناهد بكل رومانسية مع واقع شرس.. البقاء لله». من جانبها،