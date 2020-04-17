صندوق النقد: إفريقيا تحتاج مساعدات بـ114 مليار دولار

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م

صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي أن الدول الإفريقية بحاجة إلى مساعدات لا تقل عن 114 مليار دولار لمواجهة تأثير فيروس كورونا، داعيا إلى تقديم مساعدة دولية عاجلة لدول القارة. وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، اليوم الجمعة، إلى أن إفريقيا ستشهد تراجعا اقتصاديا بـ 1.25% على الأقل في عام 2020، مشيرة إلى أن دول القارة تفتقد إلى القدرات والموارد لمواجهة أزمة كورونا. وأضافت أنه حتى بعد تقديم المساعدة الدولية تواجه الدول الإفريقية ثغرة مالية قدرها 44 مليار دولار.

وأشارت إلى أن 40 دولة في أفريقيا طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق سيجمع أكثر من 18 مليار دولار في 2020 لمساعدة إفريقيا.بالإضافة إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك لهما، في أعقاب مؤتمر مع زعماء الدول الإفريقية، أن المانحين رصدوا 57 مليار دولار على شكل قروض ومنح