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صندوق النقد: إفريقيا تحتاج مساعدات بـ114 مليار دولار

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٠ م
صندوق النقد
صندوق النقد
أعلن صندوق النقد الدولي أن الدول الإفريقية بحاجة إلى مساعدات لا تقل عن 114 مليار دولار لمواجهة تأثير فيروس كورونا، داعيا إلى تقديم مساعدة دولية عاجلة لدول القارة. وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ، اليوم الجمعة، إلى أن إفريقيا ستشهد تراجعا اقتصاديا بـ 1.25% على الأقل في عام 2020، مشيرة إلى أن دول القارة تفتقد إلى القدرات والموارد لمواجهة أزمة كورونا. وأضافت أنه حتى بعد تقديم المساعدة الدولية تواجه الدول الإفريقية ثغرة مالية قدرها 44 مليار دولار.
وأشارت إلى أن 40 دولة في أفريقيا طلبت مساعدة من صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق سيجمع أكثر من 18 مليار دولار في 2020 لمساعدة إفريقيا.بالإضافة إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك لهما، في أعقاب مؤتمر مع زعماء الدول الإفريقية، أن المانحين رصدوا 57 مليار دولار على شكل قروض ومنح
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اموال

85 مليار جنيه حصيلة بنكي مصر والأهلي بشهادات الـ15%

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد سجل نحو 58 مليار جنيه في البنك الأهلي. وأوضح أن عدد العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في الشهادات التي تمنح أعلى عائد بالسوق بواقع 15% سنويًا يصرف شهريًا قدر بنحو 307 ألف عميل. وطرح البنك الأهلي شهادة ادخار جديدة ذات عائد 15% ولمدة سنة يصرف العائد شهرياً، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة فى مصر بالنسبة لشهادات الادخار ذات أجل سنة. ويتيح البنك للعملاء استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).
المهندس أيمن أميري

«اورنچ» تسابق الزمن لدعم الأطقم الطبية ومرضى كورونا

في إطار حرص شركة اورنچ الدائم علي تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات اعمالاً لشعارها "بنقربك للي يهمك" قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالاضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع علي مدار الساعة.
الدكتور-أمير-نبيل-رئيس-جهاز-حماية-المنافسة

حماية المنافسة يحذر محتكري المنتجات اللازمة لمواجهة كورونا

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جميع الأطراف المعنية بقرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس. وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم 17 لسنة 2020، بتفعيل المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة"، والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

شريحة ضريبية جديدة لأصحاب الدخول أقل من 37 ألف جنيه سنوياً

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة، طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة. وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، فقد قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكرراً بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
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صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
فيروس-كورونا (1)

وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا، قائلة: "مصطفى إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا، وتوفي بمستشفى سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوى بفيروس COVID19 والمتعارف عليه بفيروس الكورونا"، كاشفة أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ رغبته.
مصطفى-مدبولي

حظر حركة المواطنين.. 10 قرارات لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة المتبعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، والتي يبدأ تطبيقها من صباح غد الأربعاء، وتتمثل هذه الإجراءات في:
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 240 ألف وحدة سكنية في 357 منطقة عشوائية

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية.
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