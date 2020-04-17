«بصور وقلوب حمرا».. ياسمين صبري توثق زواجها من أبو هشيمة

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٥ م

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هيشمة، على حسابها عبر إنستجرام، إذ كتبت تاريخ الزواج على الصور بجانب قلوب حمراء. وفي حفل عائلي جرت اليوم مراسم عقد القران، اليوم الجمعة، في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.

ويشارك في البطولة أحمد مجدي، ودياب، وآيتن عامر، ومن إنتاج سينرجى، وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل. ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما، بعد مسلسل "حكايتي"، الذي خاضت به السباق رمضان الماضي مع أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وهو من تأليف