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لبنى عبد العزيز: أنا زاهدة في النجومية.. وأرفض العودة للتمثيل رغم «الفلوس الكتير»

والدى أجبرنى على قراءة الأهرام.. وجاب لى شيخ يعلمنى عربى، واشتغلت فى الإذاعة وعمرى 10 سنوات.. وقدمت برنامج تليفزيونى بأمر عبد الناصر، وإحسان عبد القدوس خطفنى من المسرح.
تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ م
لبني عبد العزيز
لبني عبد العزيز
تلقائية وبسيطة لدرجة تجعلك تحب الحياة، وتتمتع بخفة ظل ليس لها حدود، حكاياتها تشعرك بالحنين إلى زمن الفن الجميل، وتتمنى أن تعيش فيه للحظة، هى طاقة فنية هائلة تمشى على الأرض، عملت مذيعة، وكاتبة صحفية، وممثلة جسدت كل الأدوار، وارتبط اسمها بأشهر قصص الحب على الشاشة، وغنى لها العندليب "أنا مشغول عنك بيكى، وما ليش إلا إنتى وسيرتك، قلبى يكلمنى عليكى، وأنا أكلم عنك صورتك"، بينما غنى لها فريد الأطرش "مش كفاية يا حبيبى مش كفاية، ابتسامك أو سلامك مش كفاية"، وخطفت عقل رشدى أباظة، ووقفت أمام عمالقة السينما، وتركت بصمة فى كل أعمالها، تعلق بها الجمهور، ودخلت قلبه بلا استئذان، وتربعت على عرش قلوب محبيها.
هى الجميلة، و"جولييت جاردن سيتى"، وقطعة "المارون جلاسيه"، وأبدعت فى كل الأدوار، والوحيدة التى يعرفها الجمهور بأسماء الشخصيات التى قدمتها هى "سميحة" فى "الوسادة الخالية"، و"أمينة" فى "أنا حرة"، و"جهاد" فى "وإسلاماه"، وهى "هاميس" فى "عروس النيل".. إنها النجمة الشهيرة لبنى عبد العزيز، التى فتحت قلبها فى
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ياسمين-صبرى (2)

«بصور وقلوب حمرا».. ياسمين صبري توثق زواجها من أبو هشيمة

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هيشمة، على حسابها عبر إنستجرام، إذ كتبت تاريخ الزواج على الصور بجانب قلوب حمراء. وفي حفل عائلي جرت اليوم مراسم عقد القران، اليوم الجمعة، في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
ياسمين-صبرى (1)

عقد قران أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
نيلى-كريم (2)

طرح برومو مسلسل بـ«100 وش» للفنانة نيللي كريم

طرحت قناة الحياة برومو مسلسل بـ "100وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، والمنتظر عرضه في رمضان 2020. مسلسل "بـ 100وش" كان يحمل اسم "النصابين" قبل أن يتم تغييره وتخوض به السباق الرمضاني نيللي كريم، وتجسد شخصية "سكر" مع آسر ياسين، ويقوم بدور "عمر" ويلتقيان داخل أحداث العمل لتشكيل فريق احتيال لتتصاعد أحداث كل قصة في 5 حلقات، والمسلسل من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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الفنان أحمد دياب

وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

توفي الفنان أحمد دياب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، وأعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، عن وفاة الفنان أحمد دياب، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله و إنا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بمقابر الخفير فجر اليوم الخميس. وولد الفنان أحمد دياب في 9 من أغسطس 1945، وتزوج من"قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، قبل دخوله عالم الفن، وانفصل عنها بعد أن أنجب منها ولد وحيد.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
نبيل-الحلفاوى

«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
عبد-الحليم-حافظ

عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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