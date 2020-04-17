نانسي عجرم تغني «العمر» من تتر مسلسل «سكر زيادة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ م

نانسي عجرم

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مقطع من أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ نشرت عجرم على حسابها عبر تويتر مقطع من الأغنية مصحوبا بمشاهد من المسلسل، وعلقت قائلة: "الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ماتحبش استسلام.. العمر .. قريبا تتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020". وفي وقت سابق كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، قائلا: إن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم الفنان: "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا".

وأشار إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان. وأضاف "الصبّاح"، أن الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح، كانا من المفترض ظهورهم في حلقة واحدة ولكن