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نانسي عجرم تغني «العمر» من تتر مسلسل «سكر زيادة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مقطع من أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ نشرت عجرم على حسابها عبر تويتر مقطع من الأغنية مصحوبا بمشاهد من المسلسل، وعلقت قائلة: "الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ماتحبش استسلام.. العمر .. قريبا تتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020". وفي وقت سابق كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، قائلا: إن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم الفنان: "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا".
وأشار إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان. وأضاف "الصبّاح"، أن الفنان حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح، كانا من المفترض ظهورهم في حلقة واحدة ولكن
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تامر حسنى

من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.
يوتيوب

الهروب إلى يوتيوب.. سلاح المطربين للنجاة والجمهور «كسبان»

ألقى فيروس كورونا بظلاله الحزينة على الساحة الفنية، وما تبعه من تداعيات أشدها تأثيرا فرض حظر التجوال، مما دفع غالبية النجوم لإلغاء حفلاتهم، وأجبر «كورونا» المطربين على الهروب إلى موقع "يوتيوب" للخروج من المأزق، فوجدوا ضالتهم المنشودة فى حفلات «الأون لاين» للتواصل مع الجمهور، وتخفيف وطأة جلوسهم فى المنازل، وسط تساؤلات عما إذا كان سلاح تلك الحفلات قد صب فى مصلحة المطربين واكتساب قاعدة جماهيرية جديدة أم فى مصلحة الجمهور الذى يشاهد مطربه المفضل «مجانا» دون «تيكيت»؟
تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
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منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
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كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.
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للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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طرح الإعلان التشويقي الأول لمسلسل «سكر زيادة»

تعرضت الدراما والسينما على مستوى العالم لضربة قوية، بعد تفشي فيروس الكورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما دفع القائمين على المسلسلات في مصر، إلى اتخاذ قرارات بوقف التصوير اتباعا للإجراءات الإحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالرغم من ذلك، نجحت بعض مسلسلات موسم رمضان في الهروب من أزمة كورونا، مثل مسلسل «فلانتينو، وولاد إمبابة، وسكر زيادة»، ليحلق بهم مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي.
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