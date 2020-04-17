«أكبر ارتفاع يومي».. المغرب يُسجل 281 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ م

كورونا

سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 281 حالة جديدة، إذ أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، أنه تم حتى الساعة السادسة تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2564 حالة بعد أن كان 2283 حالة اليوم. ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس حيث بلغ الرقم القياسي السابق، المسجل مساء الخميس، 259 حالة، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار اليوبي إلى أنه من ضمن الحالات الـ281، التي تم إحصاؤها اليوم، 172 إصابة سجلت في بؤر بوحدات صناعية وتجارية وأنشطة أخرى، لافتا إلى أن معظمها (142) رصدت في مدينة مراكش.وأفاد اليوبي بتسجيل 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتوفين بسبب الفيروس إلى 135 حالة، كما ذكر المسؤول المغربي