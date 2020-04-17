وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥١ م

كورونا

أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة، بحسب إحصائية لوكالة رويترز، نقلتها عنها وكالة روسيا اليوم.وجاءت هذه الأرقام في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع