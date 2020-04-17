سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 35 ألفا

تحرير:وكالات ١٧ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥١ م
كورونا
كورونا
أظهر إحصاء ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 35 ألفا اليوم الجمعة، إذ وصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 35002 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1700 وفاة، لكن لا يزال يتعين على عدد من الولايات الإبلاغ عن الوفيات بها. وتجاوز عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 680 ألفا بعد أن ارتفع بنحو 33 ألفا أمس الخميس. وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 أبريل حين وصل إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.
وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة، بحسب إحصائية لوكالة رويترز، نقلتها عنها وكالة روسيا اليوم.وجاءت هذه الأرقام في الوقت الذي يتوقع فيه أن تعلن بعض الولايات جداول زمنية لرفع
اقرأ المزيد
نانسي-بيلوسي (3)

بيلوسي: ترامب يهرب إلى الأمام وقراراته ستؤدي إلى مزيد من الوفيات

وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب بعد إعلانه عن عزمه رفع بعض القيود المفروضة للتصدي لتفشي فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".
كورونا

أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا. وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
ترامب

ترامب يُهاجم بيلوسي: «مجنونة وغير مؤهلة»

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة المدينة الصينية بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة، إذ نشر ترامب على حسابه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها: إن الوجود في المدينة الصينية أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، معلقا على الفيديو كاتبا: «نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين»، وفقا لروسيا اليوم.
دونالد ترامب

ترامب: استراتيجيتنا لمحاربة كورونا أنقذت مئات الآلاف من الأشخاص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن استراتيجية بلاده لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص، مضيفا أن إغلاقا طويل الأمد سيلحق أضرارا ضخمة بالصحة العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة تشهد وفيات كثيرة الفترة المقبلة بسبب كورونا

? توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تشهد الولايات المتحدة الكثير من الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات. وقال ترامب، في مؤتمر صحفي لفريق العمل لمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت: إنه سيأمر بإشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة بشكل إضافي لمساعدة الولايات الأكثر تضررا في البلاد في مكافحة جائحة الفيروس، مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 710 أشخاص.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ157 متعافيًا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]