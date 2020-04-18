«دون إصابات».. السيطرة على حريق في نافلة نفط سعودية

تحرير:وكالات ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٨ ص

حريق ناقلة نفط_أرشيفية

أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغا عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.

وأوضح: أن فرق الدفاع المدني تحركت وعند الوصول للموقع الذي تم التبليغ بوجود الحادثة فيه، اتضح أن "الحادثة عبارة عن اشتعال النار في إطار ناقلة نفط محملة بوقود الديزل، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله للحمولة"، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.وأشار الشمري إلى أنه جرى التنسيق مع المؤسسة الناقلة لتفريغ الحمولة في ناقلة