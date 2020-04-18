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42 إصابة بفيروس كورونا في تونس خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ ص
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الجمعة، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة: إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 37 حالة موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأضافت الوزارة: أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.وأشارت إلى أنه ومنذ 22 مارس تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجلت من بينهم 32 حالة إصابة وافدة.وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما
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«دون إصابات».. السيطرة على حريق في نافلة نفط سعودية

أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغا عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.
كورونا والحجر الصحي (9)

«أكبر ارتفاع يومي».. المغرب يُسجل 281 إصابة بكورونا

سجل المغرب رقما قياسيا جديدا في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بواقع 281 حالة جديدة، إذ أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، أنه تم حتى الساعة السادسة تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2564 حالة بعد أن كان 2283 حالة اليوم. ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بالفيروس حيث بلغ الرقم القياسي السابق، المسجل مساء الخميس، 259 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
نبيل -القروي

نبيل القروي: وباء الفقر أخطر على تونس من فيروس كورونا

قال نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، اليوم الجمعة، إن وباء الفقر أخطر على تونس من وباء كورونا، مشيرا أنه قدم عددا من المقترحات التضامنية للخروج من تداعيات أزمة وباء كورونا، مضيفا: «سأكون شجاعا مثل البداية، منذ 3 سنوات كنت أتنقل في كل الجهات، وأكتشفت أنه كانت ثمة فئة من التونسيين في حجر اقتصادي مثل الحجر المنزلي الحالي»، متابعا: «اكتشفت وجود أعداد كبيرة من التونسيين، لا يستطيعون تأمين شروط الحياة الدنيا لأنفسهم أو عائلاتهم أو أطفالهم، ويعانون من تسونامي فقر»، لافتا أن جمعية خليل تونس الخاصة به نفذت مبادرة أولى من نوعها لتنظيم حملات الشفاء في القرى التونسية المختلفة، والتي تعاني من قصور في الخدمات الصحية.
كورونا والحجر الصحي (9)

16 وفاة و150 إصابة بكورونا في الجزائر خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418، إذ قال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا. وأكدت الجزائر، أمس الخميس، تسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 348 والإصابات إلى 2268.، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (15)

خلال 24 ساعة.. وفاة 861 مصابا بكورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر. وبعد عدة أيام شهدت تراجعا في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء، وتظهر أحدث البيانات أيضا أن عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف. ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر عن وزارة الصحة البريطانية. ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.
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خلال 24 ساعة.. إيطاليا تُسجل 578 وفاة جديدة بسبب كورونا

سجلت إيطاليا اليوم الأربعاء، 578 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في عددًا من الدول مؤخرًا، انخفاضا من 600 وحالتين أمس، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 21645. كما تراجع عدد الحالات الجديدة إلى 2667 انخفاضا من 2972?، في استمرار لانخفاض عدد الإصابات اليومية بالبلاد في الآونة الأخيرة. وكان عدد حالات الإصابة الجديدة هو الأدنى منذ 13 مارس، لكن العدد اليومي للوفيات لا يزال مرتفعا، وبلغ أجمالي الإصابات 165155 حالة، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا والحجر الصحي (14)

«خلال 24 ساعة».. 761 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 761 وفاة جديدة بكورونا في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، إذ أكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت 12868 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال اليوم الأخير بـ4605 حالات جديدة إلى 98476 إصابة. وخضع 11170 شخصا في المملكة المتحدة خلال آخر 24 ساعة لفحص كورونا، ووصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 313.7 ألف شخص، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
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