42 إصابة بفيروس كورونا في تونس خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ ص

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أعلنت وزارة الصحة في تونس اليوم الجمعة، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا، إذ قالت الوزارة: إنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد هو 37 حالة موزعين كالتالي: «5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس»، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضافت الوزارة: أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.وأشارت إلى أنه ومنذ 22 مارس تم إجلاء 2905 شخصا، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجلت من بينهم 32 حالة إصابة وافدة.وأكدت أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، مما