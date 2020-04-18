تحطم طائرة خاصة في روسيا ومقتل 3 أشخاص

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

تحطم طائرة - صورة أرشيفية

تحطمت طائرة خفيفة خاصة في إقليم خاباروفسك، في أقصى شرق روسيا، وأدت إلى مقتل 3 أشخاص. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، قوله اليوم السبت: "إن طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية (إل 4) سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من مدينة خاباروفسك، مضيفا: "وفق المعلومات الأولية، توفي في الحادث 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة". يذكر أن طائرة روسية من طراز سوخوى إس يو-57، خلال طلعة تجريبية فى أقصى شرق روسيا، تحطمت في ديسمبر الماضي في أول حادث من نوعه تتعرض له أكثر الطائرات الحربية الروسية تطورا.

وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية (يو.أيه.سي) التى تقوم بتصنيع ذلك الطراز من الطائرات، إن الحادث وقع في منطقة خاباروفسك وإن الطيار قفز بالمظلة سالما. ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدرين عسكريين قولهما، إن وزارة الدفاع الروسية ستشكل لجنة للتحقيق في الحادث الذي يبدو أن السبب فيه عطل في نظام التوجيه