ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.

وشكك ترامب أيضا في عدد الوفيات بالصين الذي تم رفعه أمس الجمعة، قائلا إن الصين لم تضم 1300 شخص توفوا بفيروس كورونا في مدينة ووهان إلى العدد الإجمالي للوفيات. ويمثل هذا العدد نصف إجمالي عدد الوفيات، لكن الصين رفضت ادعاءات بالتستر. وتابع ترامب أن أشخاصا كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في الصين أكثر من