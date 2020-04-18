السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

إجراءات مواجهة كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، اليوم السبت، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 4 وفيات جديدة، موضحة أن التقارير الوبائية أظهرت أنه بالنسبة لولاية الخرطوم، فإن حالات الإصابة بالفيروس حتى امس الجمعة، هي 27 حالة من مختلف محليات ولاية الخرطوم، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين، وبلغت الحالات في الولايات الأخرى 3 حالات، بواقع حالتين من ولاية النيل الأبيض، وحالة من ولاية الجزيرة، أما الوفيات الأربعة، فهى لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق انتشار المرض تفاوتت ما بين المخالطة والقدوم خارج السودان، فيما لم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات، مضيفة أنه بهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 66 حالة، بينها 10 وفيات. ولفتت الوزارة إلى أنه بذلك سُجلت 61 حالة إصابة من ولاية