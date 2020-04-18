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السودان يسجل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
إجراءات مواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات مواجهة كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، اليوم السبت، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 4 وفيات جديدة، موضحة أن التقارير الوبائية أظهرت أنه بالنسبة لولاية الخرطوم، فإن حالات الإصابة بالفيروس حتى امس الجمعة، هي 27 حالة من مختلف محليات ولاية الخرطوم، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين، وبلغت الحالات في الولايات الأخرى 3 حالات، بواقع حالتين من ولاية النيل الأبيض، وحالة من ولاية الجزيرة، أما الوفيات الأربعة، فهى لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن طرق انتشار المرض تفاوتت ما بين المخالطة والقدوم خارج السودان، فيما لم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات، مضيفة أنه بهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 66 حالة، بينها 10 وفيات. ولفتت الوزارة إلى أنه بذلك سُجلت 61 حالة إصابة من ولاية
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الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذج موحد للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
قيس- سعيد

تونس تمدد فترة إغلاق البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم السبت، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل الفيروس، انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة. وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أول من أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37، كاشفة عن تسجيل 42 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 822، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.
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العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
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بسبب كورونا.. فرض حظر التجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

فرضت الحكومة السودانية حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، إذ قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين، إن اللجنة العليا للطوارئ قررت الإغلاق الشامل في الخرطوم ابتداء من السبت المقبل، بعدما استمعت إلى تقرير مقلق من وزارة الصحة، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بالتدابير اللازمة حتى يتم تطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم ابتداء من السبت، ولمدة ثلاثة أسابيع باستثناء البقالات والصيدليات، وفقا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (8)

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين في ولاية الخرطوم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14 شخصا، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما، مشيرة إلى أن الحالة رقم 13 هو سوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب، أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وقد خالط شخصا قادما من خارج البلاد، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
السودان - كورونا

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها، موضحة أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، وكان قد وصل إلى السودان من فرنسا، يوم 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في يوم 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها، مساء أمس الجمعة، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى الخرطوم.
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