لماذا أبقت ستاندرد أند بورز على تصنيف مصر الائتماني؟

أعلنت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف مصر الائتماني مع الابقاء على نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري، وجاء ذلك في ظل المخاوف جراء انتشار فيروس كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية.

ولفت معيط الى أن هذه الاصلاحات أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وأضاف أنه بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد أند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B»، إن هذا القرار يعكس أيضا تقييم خبراء ومحللي مؤسسة «ستاندرد