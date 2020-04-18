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وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
أبا كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري - صورة أرشيفية
أبا كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري - صورة أرشيفية
أعلن جاربا شيهو المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، اليومم السبت، أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي أمس الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19، موضحا: "الاختبارات أثبتت إصابة الفقيد بـ(كوفيد - 19) المتفشي، وكان يتلقى علاجا، ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020 متأثرا بإصابته"، وذلك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، الإخبارية، عن تدوينة كتبها شيهو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". يذكر أنه إجمالي عدد اختبارات فحص فيروس كورونا في نيجيريا لا تجرى على نطاق واسع.
وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تقوم آنيًا بتحديث حصيلة ضحايات الوباء حول العالم، فإنه يوجد في نيجيريا حاليا 493 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة. في سياق متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، أمس، عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يوما، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشار واسعا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
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ايران وكورونا

لأول مرة من أسابيع.. وفيات كورونا في إيران أقل من 100 شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي المرة الأولى التي تقل فيها الوفيات اليومية عن المئة منذ ما لا يقل عن 4 أسابيع، وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 4 آلاف و683 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات الجديدة تراجع أيضا إلى 1574، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 حالة، ووصف حالة 3 آلاف و691 من المصابين بالحرجة.
كورونا والحجر الصحي (9)

انخفاض وفيات كورونا في الولايات المتحدة لليوم الرابع

انخفض العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي، بعد تسجيل 1509 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لجامعة جون هوبكنز. وكان عدد الوفيات اليومية بسبب الوباء قد تجاوز 2100 شخص، وفقا لإحصاءات يوم الجمعة الماضي، الا انه انخفض منذ ذلك الحين، بعد أن قتل الفيروس حتى الآن أكثر من 23 ألفا و600 شخص في الولايات المتحدة، وهو أعلى عدد من الوفيات بين جميع البلدان، ووفقا للسلطات المختصة تم تأكيد 582 ألفا و580 حالة إصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد من الإصابات في العالم.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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