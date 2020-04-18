وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

أبا كياري مدير مكتب الرئيس النيجيري - صورة أرشيفية

أعلن جاربا شيهو المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، اليومم السبت، أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي أمس الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19، موضحا: "الاختبارات أثبتت إصابة الفقيد بـ(كوفيد - 19) المتفشي، وكان يتلقى علاجا، ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020 متأثرا بإصابته"، وذلك حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، الإخبارية، عن تدوينة كتبها شيهو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر". يذكر أنه إجمالي عدد اختبارات فحص فيروس كورونا في نيجيريا لا تجرى على نطاق واسع.

وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تقوم آنيًا بتحديث حصيلة ضحايات الوباء حول العالم، فإنه يوجد في نيجيريا حاليا 493 إصابة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة. في سياق متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، أمس، عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد