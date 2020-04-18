الاتحاد الأوروبي يخصص 3 مليارات يورو للرعاية الصحية

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

علم الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو من أموال الطوارئ لدعم أنظمة الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوروبي التي تضررت من تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الأموال ستسمح للاتحاد الأوروبي بشراء وتوزيع الإمدادات الطبية مثل أجهزة التنفس ومعدات الحماية، وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية وإعادة نشرهم في بؤر الإصابة بالفيروس، وسيجري تخصيص الأموال أيضا لمساعدة دول الاتحاد على بناء المستشفيات الميدانية ونقل المرضى والمعدات في المناطق العابرة للحدود.

وتخصص الحزمة أيضا 350 مليون يورو لمساعدة اليونان على التعامل مع ضغوط الهجرة المتزايدة و100 مليون دولار لدعم إعادة إعمار ألبانيا بعد الزلزال الذي تعرضت له، بحسب بيان للبرلمان. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دول، أعلن أن السودان سيحصل على 80 مليون يورو، من مبلغ 3.25 مليار يورو