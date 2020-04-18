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الاتحاد الأوروبي يخصص 3 مليارات يورو للرعاية الصحية

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص
علم الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية
علم الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو من أموال الطوارئ لدعم أنظمة الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأوروبي التي تضررت من تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الأموال ستسمح للاتحاد الأوروبي بشراء وتوزيع الإمدادات الطبية مثل أجهزة التنفس ومعدات الحماية، وتوظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية وإعادة نشرهم في بؤر الإصابة بالفيروس، وسيجري تخصيص الأموال أيضا لمساعدة دول الاتحاد على بناء المستشفيات الميدانية ونقل المرضى والمعدات في المناطق العابرة للحدود.
وتخصص الحزمة أيضا 350 مليون يورو لمساعدة اليونان على التعامل مع ضغوط الهجرة المتزايدة و100 مليون دولار لدعم إعادة إعمار ألبانيا بعد الزلزال الذي تعرضت له، بحسب بيان للبرلمان. وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دول، أعلن أن السودان سيحصل على 80 مليون يورو، من مبلغ 3.25 مليار يورو
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يوما، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشار واسعا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
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البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يبحث التعاون في مواجهة «كورونا»

يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع، اليوم الخميس، في جلسة خاصة، لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه فيروس كورونا، وذلك برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ، وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة كورونا.
الاتحاد الاوروبي

وزراء أوروبيون يلتقون عبر الفيديو لبحث أزمة «كورونا»

يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل مؤتمرين منفصلين عبر الفيديو اليوم الإثنين يركزان على آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أوروبا، وسيناقش وزراء العدل الإجراءات القانونية الجديدة التي تم اتخاذها للتعامل مع الوباء، وكذلك الوضع في السجون بسبب خطر تفشي المرض، ومن المرجح أن يناقشوا استجابة المجر المثيرة للجدل بشأن الوباء، الذي منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات كاسحة دون موعد محدد لنهايتها، وردت المجر بقوة ضد انتقادات الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن مشروع قانون الطوارئ الجديد، الذي قد يسمح لأوربا بالحكم لأجل غير مسمى.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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