وفاة 7 آلاف شخص بسبب «كورونا» في دور رعاية بأمريكا

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص

أحد مصابي كورونا - صورة أرشيفية

توفي 7 آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ انتشر الفيروس في أكثر من 4 آلاف و100 دور رعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى، وذلك طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز". وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 700 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقا لأحدث أرقام صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، أمس الجمعة.

ووفقا للتقرير تعد منشآت الرعاية الأكثر تضررا بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش الكثير من الأشخاص، على مقربة من بعضهم البعض. وكانت السلطات الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق في مارس الماضي إجراءات إرشادية جديدة