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وفاة 7 آلاف شخص بسبب «كورونا» في دور رعاية بأمريكا

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٨ ص
أحد مصابي كورونا - صورة أرشيفية
أحد مصابي كورونا - صورة أرشيفية
توفي 7 آلاف شخص على الأقل في دور رعاية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ انتشر الفيروس في أكثر من 4 آلاف و100 دور رعاية في الولايات المتحدة ومنشآت أخرى، وذلك طبقا لتقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز". وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغت حالات الإصابة أكثر من 700 ألف حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 37 ألف حالة، طبقا لأحدث أرقام صادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، أمس الجمعة.
ووفقا للتقرير تعد منشآت الرعاية الأكثر تضررا بشكل خاص من الوباء، لأن المسنين والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، هم الأكثر عرضة للمخاطر، وبسبب زيادة خطورة الإصابة عندما يعيش الكثير من الأشخاص، على مقربة من بعضهم البعض. وكانت السلطات الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق في مارس الماضي إجراءات إرشادية جديدة
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يوما، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشار واسعا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
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دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
دونالد ترامب

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
«تسميم-ترامب».. كيف -ُنقذ-رئيس أمريكا-من-الموت؟

ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة متضرري «كورونا»

من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروسكورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك". يذكر أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
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