ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

حاكم ولاية تكساس جريج أبوت - صورة أرشيفية

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، في كلمة تلفزيونية، اليوم السبت، أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، إذ أن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الإثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، قائلا: "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد-19 قد نتجاوزه قريبا". كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.

وفي ولاية مينيسوتا، أعلن حاكمها أن ملاعب الجولف والأنشطة الأخرى التي تمارس في الأماكن المفتوحة سيتم السماح بها بدءا من صباح اليوم، بينما أعلنت فيرمونت تخفيف القيود على الإنشاءات والأعمال الخارجية. وبدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلقي بثقله خلف محتجين رافضين لإجراءات الإغلاق في 3 ولايات يرأسها