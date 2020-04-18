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لأول مرة.. عمرو دياب يروج لمسلسل «لعبة النسيان»

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص
عمرو دياب - صورة أرشيفية
عمرو دياب - صورة أرشيفية
يستعد جميع الفنانين الآن للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان، من بينها مسلسل "الفتوة" من بطولة النجم ياسر جلال، إذ وضح القائمون على العمل، أنه تبقى ما يقرب من 7 أيام على الانتهاء من المشاهد، أما مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، يقترب أيضا من انتهاء التصوير، ويحاول عمرو دياب الترويج للمسلسل، من خلال نشر مقطع فيديو، يتضمن الموسيقى التصويرية للمسلسل، لكن دون أن يكشف اسم العمل، فمن الواضح أنه يجهز مفاجأة للجمهور.
وطرحت شركة "ناي" مقطعا من تتر المسلسل، ونشره الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بدون أن يكشف اسم المسلسل، واكتفى بكتابة كلمة: "قريبا"، وذلك في أول مرة يروج فيها للعمل. وتدور أحداث المسلسل حول امرأة من الطبقة المتوسطة، فقدت ذاكرتها، وتعيش في صراع دائم بين الماضي والحاضر. يذكر أن دينا
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فنانون ونقاد ينعون وفاة الكاتبة «ناهد عز العرب»

توفيت اليوم الجمعة، الناقدة والكاتبة الصحفية ناهد عز العرب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إذ تقدمت الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالعزاء لجموع المسرحيين في وفاة "عز العرب"، ونعى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي وفاة الكاتبة ناهد عز العرب على صفحته عبر فيسبوك قائلا: «البقاء والدوام لله وحده بكل الحزن والأسى أنعي الصديقة الشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق».
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منتج مسلسل «سكر زيادة» يكشف أسماء ضيوف الشرف

كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة" والذي تخوض به الفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد الماراثون الرمضاني، وذلك في لقاء عبر"سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر. وقال"الصباح" إن المسلسل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنان "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا"، مشيرا إلى أن ضيوف الشرف قد يظهر البعض منهم في حلقة أو حلقتين من المسلسل، لافتا إلى أن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر المسلسل، وهناك مفاجأة عنها سيكشف عنها قريبا، ويضم المسلسل ضيوف شرف آخرين من لبنان.
انجى-المقدم-ولد-الغلابة (1)

إنجي المقدم طبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

مازل الجميع يستعد للموسم الرمضاني، وهناك من نجح في الهروب من الكورونا، وآخرون لم يتمكنوا من استكمال تصوير مشاهد المسلسلات الخاصة بهم، مثل أحمد عز ومي عز الدين، أما الفنانة إنجي المقدم ستشارك في مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان 2020، ومن الجدير بالذكر، أنها تتميز بمشوار فني رائع، فهي صفية في "ولد الغلابة"، وصوفيا في "ليالي أوجيني"، وخديجة في "حكايات البنات"، وشهيرة في "مكان في القصر"، ويمني في "شربات لوز"، وبجانب نجاحها كممثلة، تمكنت أن تكون أحد المذيعات البارزات في قناة أون تي في.
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محمد هنيدى

محمد هنيدي في تحدٍ جديد للقضاء على الملل

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحولت الحياة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلق الفنانون العديد من المبادرات والتحديات، للتغلب على الملل والاكتئاب، وشارك الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، في تحدٍ، يتضمن الإجابة على أسئلة عشوائية، من خلال أحد التقنيات على تطبيق "انستجرام".
انجى-المقدم-ولد-الغلابة (1)

إنجي المقدم طبيبة نفسية في «لعبة النسيان»

مازل الجميع يستعد للموسم الرمضاني، وهناك من نجح في الهروب من الكورونا، وآخرون لم يتمكنوا من استكمال تصوير مشاهد المسلسلات الخاصة بهم، مثل أحمد عز ومي عز الدين، أما الفنانة إنجي المقدم ستشارك في مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان 2020، ومن الجدير بالذكر، أنها تتميز بمشوار فني رائع، فهي صفية في "ولد الغلابة"، وصوفيا في "ليالي أوجيني"، وخديجة في "حكايات البنات"، وشهيرة في "مكان في القصر"، ويمني في "شربات لوز"، وبجانب نجاحها كممثلة، تمكنت أن تكون أحد المذيعات البارزات في قناة أون تي في.
مى-عز-الدين

مي عز الدين تغيب عن رمضان لأول مرة منذ 5 سنوات

أثر فيروس كورونا على جميع الجوانب الحياتية، على سبيل المثال الاقتصاد والسياسة، وحتى السينما والدراما المصرية كان لها نصيب كبير، فتوجد العديد من المسلسلات، التي ستخرج من الموسم الرمضاني 2020، نظرا لوقف التصوير، للالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزارء، ومن بين النجوم الذين لم يحالفهم الحظ: أحمد عز وطارق لطفي، كما لحقت بهم النجمة الشابة مي عز الدين، فكان من المفترض أن تقدم مي مسلسل درامي، بعنوان "خيط حرير"، ولكن لم يتمكن طاقم العمل من استكمال تصوير المشاهد.
تامر-حبيب

تامر حبيب: أكتب آخر 5 حلقات من مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني، على حسابها عبر «إنستجرام» برومو مسلسل «لعبة النسيان»، الذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر، وحمل البرومو نوعا من التشويق والغموض. السيناريست تامر حبيب مؤلف العمل قال في تصريحاته إلى «لتحرير»، إنه أوشك على الانتهاء من كتابة آخر 5 حلقات في المسلسل، ويجرى تصويره حاليا. كان «لعبة النسيان»، قد واجه عدة عقبات منها: اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة زمنية طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
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