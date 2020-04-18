لأول مرة.. عمرو دياب يروج لمسلسل «لعبة النسيان»

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٢ ص

عمرو دياب - صورة أرشيفية

يستعد جميع الفنانين الآن للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان، من بينها مسلسل "الفتوة" من بطولة النجم ياسر جلال، إذ وضح القائمون على العمل، أنه تبقى ما يقرب من 7 أيام على الانتهاء من المشاهد، أما مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، يقترب أيضا من انتهاء التصوير، ويحاول عمرو دياب الترويج للمسلسل، من خلال نشر مقطع فيديو، يتضمن الموسيقى التصويرية للمسلسل، لكن دون أن يكشف اسم العمل، فمن الواضح أنه يجهز مفاجأة للجمهور.

وطرحت شركة "ناي" مقطعا من تتر المسلسل، ونشره الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بدون أن يكشف اسم المسلسل، واكتفى بكتابة كلمة: "قريبا"، وذلك في أول مرة يروج فيها للعمل. وتدور أحداث المسلسل حول امرأة من الطبقة المتوسطة، فقدت ذاكرتها، وتعيش في صراع دائم بين الماضي والحاضر. يذكر أن دينا