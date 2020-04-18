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ألمانيا تحث مواطنيها على التعايش مع الحياة الجديدة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
أولاف شولتس وزير المالية الألماني - صورة أرشيفية
أولاف شولتس وزير المالية الألماني - صورة أرشيفية
ناشد أولاف شولتس وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD)، اليوم السبت، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء، وطالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الخطيرة ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع، لكنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما".
ودافع شولتس، عن قواعد التضييق على الحياة العامة، موضحا: "لقد حققنا في ظل مثل هذه الإجراءات المكثفة شيئا أبهرنا به كثيرين خارج ألمانيا، وهو تراجع نسبة العدوى، ومع ذلك ليس من المؤكد أن يستمر الحفاظ على هذا الأمر". وأضاف: "لذلك علينا الآن أن نكون في غاية الحذر وأن نراعي من خلال الخطوات التي يتم مناقشتها
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يوما، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشار واسعا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
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أنجيلا-ميركل

ميركل تعلق على تدابير كورونا إيجابيا: هناك بارقة أمل

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الخميس عن ميركل خلال عقدها مؤتمرا عبر الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا. وقالت ميركل إن "هناك بارقة أمل"، مشيرة إلى أن المعيار الذي التزمته الحكومة في تعاملها مع الأزمة كان عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته. وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تماما حتى الآن.
أنجيلا-ميركل

قفزة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا بألمانيا

كشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 3 آلاف و834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 99 ألفا و225 حالة، وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددا عقب انخفاض لـ4 أيام متتالية، إذ سجلت أمس الإثنين 3 آلاف و677 إصابة، فيما سجل عدد الوفيات 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1607 وفيات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.
أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
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