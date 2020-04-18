ألمانيا تحث مواطنيها على التعايش مع الحياة الجديدة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

أولاف شولتس وزير المالية الألماني - صورة أرشيفية

ناشد أولاف شولتس وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD)، اليوم السبت، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء، وطالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الخطيرة ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع، لكنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما".

ودافع شولتس، عن قواعد التضييق على الحياة العامة، موضحا: "لقد حققنا في ظل مثل هذه الإجراءات المكثفة شيئا أبهرنا به كثيرين خارج ألمانيا، وهو تراجع نسبة العدوى، ومع ذلك ليس من المؤكد أن يستمر الحفاظ على هذا الأمر". وأضاف: "لذلك علينا الآن أن نكون في غاية الحذر وأن نراعي من خلال الخطوات التي يتم مناقشتها