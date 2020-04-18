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دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص
جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا - صورة أرشيفية
جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا - صورة أرشيفية
تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يرى رجلان - لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني، ولذا رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا أمس الجمعة، وذلك حسبما ذكر موقع "ستاف" الإعلامي المحلي. وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما، وذلك حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأفاد موقع "ستاف" بأن أحد الرجلين أخبر المحكمة بأنه كان ينبغي استشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل فرض قيود الإغلاق. وتنبأ نموذج رياضي وبائي بوفاة 80 ألف شخص في نيوزيلندا جراء الإصابة بفيروس كورونا إذا لم يتم فرض الإغلاق، لكن الرجل يرى، وفقا لموقع "ستاف"، أن هذه البيانات غير دقيقة، وتابع:
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يوما، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشار واسعا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
كورونا في إسرئيل

إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
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جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

رئيسة الحكومة بنيوزيلندا تخفض راتبها ورواتب وزرائها

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تخفيض راتبها بنسبة 20% للأشهر الستة المقبلة، وسط أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلة: "إن تخفيض الراتب سيطبق أيضا على وزراء الحكومة وكبار الموظفين التنفيذيين في الخدمة العامة، إذ أن الأمر يتعلق بالقيادة، وإذا كان هناك وقت لمرة واحدة لسد الفجوة بين الوظائف المختلفة، فهو الآن، بينما لن ينطبق تخفيض الرواتب على موظفي الخدمة العامة ممن هم في الخط الأمامي مثل الشرطة وموظفي القطاع الصحي".
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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