دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

جاسيندا أردرن رئيسة وزراء نيوزيلندا - صورة أرشيفية

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يرى رجلان - لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني، ولذا رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا أمس الجمعة، وذلك حسبما ذكر موقع "ستاف" الإعلامي المحلي. وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما، وذلك حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأفاد موقع "ستاف" بأن أحد الرجلين أخبر المحكمة بأنه كان ينبغي استشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قبل فرض قيود الإغلاق. وتنبأ نموذج رياضي وبائي بوفاة 80 ألف شخص في نيوزيلندا جراء الإصابة بفيروس كورونا إذا لم يتم فرض الإغلاق، لكن الرجل يرى، وفقا لموقع "ستاف"، أن هذه البيانات غير دقيقة، وتابع: