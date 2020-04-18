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محمد هنيدي في تحدٍ جديد للقضاء على الملل

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
محمد هنيدي - صورة أرشيفية
محمد هنيدي - صورة أرشيفية
بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحولت الحياة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلق الفنانون العديد من المبادرات والتحديات، للتغلب على الملل والاكتئاب، وشارك الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، في تحدٍ، يتضمن الإجابة على أسئلة عشوائية، من خلال أحد التقنيات على تطبيق "انستجرام".
وتهرب هنيدي من عدة أسئلة، مازحا أنه لا يستطيع التركيز الآن، فقال ردًا على سؤال أي نوع من الورد تحب؟، قال: "كنت بحب الأبيض ودلوقتي الأحمر لا مش فاكر"، وسؤال آخر يتمثل في رسالة حب لصديق؟، فكان رده: "مش جايه في دماغي بردوا". يذكر أن هنيدي من أكثر الفنانين تواصلا مع الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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لبنى عبد العزيز: أنا زاهدة في النجومية.. وأرفض العودة للتمثيل رغم «الفلوس الكتير»

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عقد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، اليوم الجمعة، قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، في حفل عائلي، إذ جرت مراسم عقد القران في منزل الأسرة دون حضور واسع للمدعوين، وتمت في أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين. وتخوض الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC، و on دراما، و cbc، و cbc دراما، art حكايات.
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لأول مرة.. عمرو دياب يروج لمسلسل «لعبة النسيان»

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بقصائد شعر وغنا.. كيف نعى الفنانين الشهيد محمد الحوفي؟

استشهد ليلة أمس الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي الضابط بقطاع الأمن الوطني، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "الحوفي". الفنان صلاح عبد الله نشر صورة للشهيد وبكلمات مؤثرة ودعه بقصيدة على حسابه عبر موقع "تويتر" وكتب: "مساء الخير والسعادة.. ياللي فزت بالشهادة.. ياللي هتبات في النعيم.. بالأفارول وبالبيادة".
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«كنت حرامي وكداب».. هنيدي يسخر من جده في فول الصين العظيم

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