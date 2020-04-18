محمد هنيدي في تحدٍ جديد للقضاء على الملل

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

محمد هنيدي - صورة أرشيفية

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تحولت الحياة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فأطلق الفنانون العديد من المبادرات والتحديات، للتغلب على الملل والاكتئاب، وشارك الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، في تحدٍ، يتضمن الإجابة على أسئلة عشوائية، من خلال أحد التقنيات على تطبيق "انستجرام".

وتهرب هنيدي من عدة أسئلة، مازحا أنه لا يستطيع التركيز الآن، فقال ردًا على سؤال أي نوع من الورد تحب؟، قال: "كنت بحب الأبيض ودلوقتي الأحمر لا مش فاكر"، وسؤال آخر يتمثل في رسالة حب لصديق؟، فكان رده: "مش جايه في دماغي بردوا". يذكر أن هنيدي من أكثر الفنانين تواصلا مع الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي