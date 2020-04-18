تسجيل ثالث حالة وفاة في فلسطين بوباء «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي بمدينة رام الله، إن الحالة لمسنة تبلغ من العمر 78 عاما، من سكان بلدة "العيسوية"، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 حالة تتوزع بواقع 313 في الضفة الغربية وقطاع غزة و5 في القدس.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له، أول من أمس الخميس، أن حالة الطوارئ متعلقة بالوضع الاستثنائي التي تشهده فلسطين، كباقي دول العالم وهو انتشار فيروس كورونا، مشددا على الاستمرار بالموقف الثابت للحكومة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وصون الحريات وضمان عدم التعدي عليها. وذكر اشتية، بحسب وكالة