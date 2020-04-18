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تسجيل ثالث حالة وفاة في فلسطين بوباء «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٧ ص
إجراءات احترازية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات احترازية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث حالة وفاة في الأراضي الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي بمدينة رام الله، إن الحالة لمسنة تبلغ من العمر 78 عاما، من سكان بلدة "العيسوية"، وكانت تعاني من أمراض مزمنة أخرى قبل إصابتها بالفيروس. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 318 حالة تتوزع بواقع 313 في الضفة الغربية وقطاع غزة و5 في القدس.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له، أول من أمس الخميس، أن حالة الطوارئ متعلقة بالوضع الاستثنائي التي تشهده فلسطين، كباقي دول العالم وهو انتشار فيروس كورونا، مشددا على الاستمرار بالموقف الثابت للحكومة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وصون الحريات وضمان عدم التعدي عليها. وذكر اشتية، بحسب وكالة
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الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذج موحد للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
قيس- سعيد

تونس تمدد فترة إغلاق البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم السبت، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل الفيروس، انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة. وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أول من أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37، كاشفة عن تسجيل 42 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 822، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.
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كورونا والحجر الصحي (14)

خبراء: بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي وباء كورونا

أعلن خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة، وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي، على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل، مضيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى، 7 مايو المقبل، في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، تفاصيل الوضع.
دونالد ترامب

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
العالم يحارب كورونا

الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة، ومن بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة، فيما تماثل 77 ألفا و816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية. وأغلقت بكين حدودها فعليا أمام الغرباء بإجراءات صارمة لحماية العاصمة المركزية ضد تهديد وصول موجة ثانية من عدوى الفيروس من مناطق أخرى.
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آلاف الفلسطينيين يفقدون أعمالهم في غزة بسبب «كورونا»

قالت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم الاثنين، إن آلاف العمال خسروا فرص عملهم مؤخرا بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد. وحذر بيان صادر عن الجمعية من "التداعيات الكارثية والخطيرة لأزمة كورونا على اقتصاد غزة، في ظل التعثر الاقتصادي السابق، الذي يعانيه القطاع بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي للعام الرابع عشر". وذكر البيان أن تداعيات حالة الطوارئ التي يشهدها قطاع غزة طالت أسس وعوامل صمود الاقتصاد الغزي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الآلاف من العمال خسروا أعمالهم مؤخراً بفعل أزمة كورونا.
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