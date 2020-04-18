نائب يطالب بحل عادل بشأن مصاريف الفصل الدراسي الثاني

تحرير:أحمد جاد ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ ص

مجلس النواب - صورة أرشيفية

طالب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، اليوم السبت، بضرورة التوصل لحل وسط وعادل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور فيما يخص مصروفات الفصل الدراسي الثاني، بعد توقف الدراسة بالمدارس وتطبيق التعليم عن بعد نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، موضحا أن مطالب أولياء الأمور تعد مشروعة وهي تخفيض وتأجيل المصاريف الدراسية للفصل الدراسي الثاني 20119 - 2020، فضلا عن استرداد مصاريف الأنشطة والانتقالات بعد قرارات وزارة التربية والتعليم، بتعليق الدراسة، إلا أنه في الوقت ذاته العملية الدراسية لم تنتهِ ولكنها تحولت للنظام الإلكتروني.

وذكر بركات أن معلمي المدارس الخاصة والدولية يصورون شرح المقررات ويستكملون المنهج ويرفعونها على القنوات والصفحات الخاصة بكل مدرسة لأداء دورهم على أكمل وجه.وتابع أن المصروفات في بعض المدارس الخاصة تصل إلى 40 ألف، إضافة لمصاريف أخرى مسبقة الدفع؛ كالأنشطة والانتقالات -الباص- التي تبلغ ما بين 3500 جنيه و5800