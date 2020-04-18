وصول طائرة المصريين العالقين في كندا إلى مرسى علم

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣١ ص

مصر للطيران - صورة أرشيفية

وصلت، اليوم السبت، طائرة مصر للطيران، رقم MS996 قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسي علم الدولي، وتقل على متنها 204 من المصريين العالقين بكندا، وسيتم إجراء الكشف الطبي عليهم لنقلهم إلى أحد الفنادق السياحة بمدينة مرسى علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور كريم هشام مدير الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي ونائب إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه سيتم تعقيم الركاب وحقائبهم والمتعلقات الشخصية والكشف عليهم في مجموعات استعدادا لنقلهم للحجر الصحي.

وتابع هشام أن الإجراءات المتبعة داخل الفندق السياحي بمرسي علم، وجود كل فرد في غرفة منفردة، أو فردين في غرفة مزدوجة، وكذلك تجهيز جميع الاحتياجات داخل الغرفة، حيث يخدم النزلاء أنفسهم بأنفسهم وتقديم الأطعمة على منضدة خارج كل غرفة.وأكد أنه سيتم نقل المصريين العائدين من كندا في مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة

وتابع هشام أن الإجراءات المتبعة داخل الفندق السياحي بمرسي علم، وجود كل فرد في غرفة منفردة، أو فردين في غرفة مزدوجة، وكذلك تجهيز جميع الاحتياجات داخل الغرفة، حيث يخدم النزلاء أنفسهم بأنفسهم وتقديم الأطعمة على منضدة خارج كل غرفة.



وأكد أنه سيتم نقل المصريين العائدين من كندا في مجموعات داخل كل أتوبيس مجموعة لا تزيد عن 25 شخص، ويتم تعقيمهم ومتعلقاتهم مرة أخرى فور وصولهم للفندق محل الحجر الصحي.



