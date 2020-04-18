صندوق «تحيا مصر» يعيد إعمار 1280 منزلا في 44 قرية
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص
قرية في الصعيد - صورة أرشيفية
أنهى صندوق تحيا مصر المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار المنازل المتدهورة في 100 قرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجا، وتضمت المرحلة الثانية إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلا في 44 قرية، وذلك تفعيلا لبرتوكول التعاون الثالث بين الصندوق وجمعية الأورمان، لتوفير سكن كريم لنحو 2880 أسرة بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن المشروع يجسد توحيد الجهود بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل تم الانتهاء منها في أكتوبر الماضي وتم تسليم 1600 منزل، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة المنازل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، وتم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل
وأضاف عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل تم الانتهاء منها في أكتوبر الماضي وتم تسليم 1600 منزل، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة المنازل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، وتم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من ذوي الهمم، الأرامل، والسيدات المعيلات، والعمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنازل المتدهورة شملت القرى التالية: النجيلي و 19 لحوم مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بلشاى مركز كفر الزيات، حنوت مركز زفتى بمحافظة الغربية، الملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، العطوى مركز فارسكور بمحافظة دمياط، كفر الروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مراد الجندي مركز طاميه، الحجازه مركز سنورس، جويلي وابجيج مركز الفيوم، السعده البحرية مركز إطسا، الحامولى والنزلة والمشرك قبلي والمشرك بحرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأيضا قرى أهناسيا مركز الأمراء، أبويط ومعصرة أبو صير مركز الواسطى، الحرجة مركز ناصر، باها مركز بني سويف، صفط راشين ومنشية محمد رضوان مركز ببا، عزبة الصعايدة ودشاشة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، الفلاح وأبو الاكحل وأبو عقيله وعطف حيدر والمسيد ومفوز طيبة مركز العدوه بمحافظة المنيا، نزه قرار مركز منفلوط وباقور مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، الإصلاح مركز البلينا، الأحايوه قبلي مركز أخميم بمحافظة سوهاج، نجع الرماش والسويس مركز قفط بمحافظة قنا، السيول وحاجر الضبعية مركز القرنة، المهيدات مركز الطود بمحافظة الأقصر، القوز مركز دراو وقرية عرب كيما مركز كوم امبو بمحافظة أسوان.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أنه بتنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل المتدهورة يصبح إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها 10 آلاف و174 منزلا بتكلفة قدرها 325 مليون جنيه.
يذكر أن برتوكول التعاون الأول بين الصندوق وجمعية الأورمان والموقع عام 2015 تضمن رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية، وتضمن البروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.