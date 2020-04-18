صندوق «تحيا مصر» يعيد إعمار 1280 منزلا في 44 قرية

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ ص

قرية في الصعيد - صورة أرشيفية

أنهى صندوق تحيا مصر المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار المنازل المتدهورة في 100 قرية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجا، وتضمت المرحلة الثانية إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلا في 44 قرية، وذلك تفعيلا لبرتوكول التعاون الثالث بين الصندوق وجمعية الأورمان، لتوفير سكن كريم لنحو 2880 أسرة بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه، وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، إن المشروع يجسد توحيد الجهود بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل تم الانتهاء منها في أكتوبر الماضي وتم تسليم 1600 منزل، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة المنازل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، وتم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل