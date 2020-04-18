سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).
وشارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع، إذ أوضح أنه يهدف إلى إبراز تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة في إفريقيا، واتخاذ خطوات سريعة فعّالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة الإفريقية، حيث تواجه القارة
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوًا من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة.
مجلس-النواب (3)

«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

وافققت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
فيروس كورونا

70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-العنانى-وزير-الاثار

إجراءات حازمة ضد الفنادق المتقاعسة عن أعمال التطهير

قررت لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بالقطاع السياحي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي فنادق تتقاعس عن أعمال التطهير، مؤكدة استمرار استكمال أعمال التطهير والتعقيم بجميع المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على القطاع، حيث تم استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة بالوزارة.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يطمئن المصريين في أزمة كورونا: الله محب للبشر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلا وسريعا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء، قائلا إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

استثناء عمال النظافة والطرق في الإسماعيلية من الحظر

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، قرارا برقم 176 لسنة 2020 باستثناء متعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع والعاملين في رصف الطرق، بالتحرك خلال مواعيد وفترات الحظر المعلنة، وذلك لرفع التراكمات اليومية من القمامة بكل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
فيروس- كورونا (13)

الصحة العالمية:2650 مصابا و49 وفاة بكورنا في إفريقيا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن فيروس كورونا امتد إلى عشرات الدول في إفريقيا حيث بلغت حالات الإصابة 2650 حالة والوفيات 49، مضيفًا: «أن المنظمة مستعدة لدعم كل الدول في مكافحة الفيروس»، قائلا: «إن على الدول التي تعاني أنظمتها الصحية من الضعف العمل بقوة لاحتواء انتشار المرض بين الحالات الأولية ومنع تفشيه في المجتمع»، وفقا لرويترز. وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]