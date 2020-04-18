مصر تؤكد أهمية حفظ على الأمن الغذائي في إفريقيا لمواجهة كورونا

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

الأمم المتحدة - صورة أرشيفية

في إطار تحرك الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، قامت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالاشتراك مع بعثات كندا وإيطاليا والبرازيل، بتنظيم اجتماع رفيع المستوي عن طريق الاتصال المرئي عبر الإنترنت حول تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا في ظل تحديات جائحة كورونا، بمشاركة رئيس الجمعية العامة ونائبة سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار المسئولين من كندا وإيطاليا والبرازيل ومنظمات الدولية الثلاثة المعنية بقضايا الغذاء (FAO، وIFAD وWFP).

وشارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع، إذ أوضح أنه يهدف إلى إبراز تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة في إفريقيا، واتخاذ خطوات سريعة فعّالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة الإفريقية، حيث تواجه القارة

وشارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع، إذ أوضح أنه يهدف إلى إبراز تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم خاصة في إفريقيا، واتخاذ خطوات سريعة فعّالة للحيلولة دون تفاقم معاناة القارة الإفريقية، حيث تواجه القارة تحديات جمّة في ظل الأزمة الراهنة مع توقف حركة التجارة والنقل والتأثر الشديد لسلاسل إمداد الغذاء العالمية، ما يستوجب العمل الدولي على دعم قطاع الزراعة في أفريقيا وتوفير الغذاء للفئات الأشد احتياجا.



وأشار إدريس إلى المبادرة المصرية المقدمة من خلال هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة G20 لتخفيف عبء الدين على الدول الإفريقية في الظروف الراهنة بما يسمح بضخ الأموال اللازمة إلى قطاع الزارعة في إفريقيا لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمة، كما نوه بالإعلان الصادر عن اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة مؤخرا، الذي يتضمن خطوات عملية لمواجه الأزمة ومنها توفير شبكات حماية وتيسيرات ملائمة للمزارعين، وتجاوز معوقات حركة النقل والتجارة لتحقيق الأمن الغذائي في القارة.



حظي الاجتماع بمشاركة موسعة من بعثات الدول الإفريقية وسائر أعضاء الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على البناء على نتائجه لدفع الجهد الدولي في هذا الصدد.



