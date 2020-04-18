التخطيط: «شارك» أول تطبيق تفاعلي للمشاركة المجتمعية

هالة السعيد: الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر لتطبيق «شارك» ليصل عدد مؤشرات قياس الأداء منذ إطلاقه على مدار 3 شهور إلى حوالي 250 مؤشرا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ ص

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا بالموقف التنفيذي لتطبيق "شارك" خلال 3 شهور منذ إطلاقه في ديسمبر الماضي، وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التطبيق الذي أطلقته الوزارة يعد أول تطبيق إلكتروني تفاعلي، ويهدف إلى توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية متابعه أنه يسمح للمواطنين ولأول مرة باقتراح مشروعات أو مبادرات ذات أولوية لهم.

وأشارت السعيد إلى أن المعدلات تشير إلى اهتمام المواطنين بالمشاركة عبر التطبيق واستخدامه لطرح آرائهم، موضحة أنه لن يكون آخر تطبيق تطرحه الوزارة لتشجيع المشاركة المجتمعية. وأكدت إيمان الوزارة بضرورة إدخال الاستخدامات التكنولوجية في كل المجالات واللجوء إلي التحول الرقمي، متابعة أن الوزارة تعمل على التحديث

وأشارت السعيد إلى أن المعدلات تشير إلى اهتمام المواطنين بالمشاركة عبر التطبيق واستخدامه لطرح آرائهم، موضحة أنه لن يكون آخر تطبيق تطرحه الوزارة لتشجيع المشاركة المجتمعية.

وأكدت إيمان الوزارة بضرورة إدخال الاستخدامات التكنولوجية في كل المجالات واللجوء إلي التحول الرقمي، متابعة أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر لتطبيق "شارك"، ليصل عدد مؤشرات قياس الأداء منذ إطلاقه على مدار 3 شهور إلى حوالي 250 مؤشرا، تغطي أهداف التنمية المستدامة الـ17، كما وصل إجمالي عدد المشروعات المنشورة على التطبيق حوالي 480 مشروعا تتضمن 277 مشروعا جاريا بينهم 173 مشروعا تم الإنتهاء منه بالكامل.

ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تم البدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير التطبيق، والتي سيتم من خلالها مراعاة كافة ملاحظات المواطنين من خلال المرحلة الأولى.

وأوضح حلمي أن الوزارة وضعت، آلية محددة لاستقبال مقترحات المواطنين الخاصة بالمشروعات والمبادرات على تطبيق "شارك"، فخلال 5 أيام عمل، تبدأ باستقبال المقترحات، وتحديد الأفكار القابلة للتنفيذ، ثم دراستها من قبل القطاعات النوعية بوزارة التخطيط، يلي ذلك إرسالها إلى الوزارات المعنية للدراسة، وبحيث يتم تنفيذ أية مشروعات ذات جدوى من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متابعا أنه منذ إطلاق التطبيق في ديسمبر الماضي، تلقت وزارة التخطيط نحو 51 مشروعا مقترحا من مستخدمي التطبيق، منها 20 مشروع قابل للدراسة والتنفيذ.

فيما ذكر تقرير وزارة التخطيط أنه بعد مرور 3 أشهر من إطلاق تطبيق "شارك"، حظي بنسبة مشاركة كبيرة واهتمام من المواطنين، إذ بلغ إجمالي عدد تقييمات التطبيق على منصة "أندرويد"، 230 تقييما، بمتوسط 4.6 نجمة من أصل 5 نجمات بمعدل 92%، كما بلغ عدد التعليقات 73 تعليقا، بنسبة 32% من إجمالي المقيمين.

وأضاف التقرير أن التطبيق شهد إشادة كبيرة مو المواطنين، إذ جاءت التقييمات بين "رائع وممتاز"، واصفين إياه بكونه منصة مهمة لتعريف المواطنين بما يتم من إنجازات على أرض الواقع.

وتضمنت أبرز المشروعات المقترحة من المواطنين، مشروع إنشاء مركز شباب في المشروع الأمريكي بحلوان محافظة القاهرة، تنفيذ أعمال التكسية لترعة الخوالد بميت يزيد محافظة كفر الشيخ، استكمال تنفيذ محطة قطار مدينة السادات بمحافظة المنوفية، تحلية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وغيرها من المشروعات المهمة.

وبلغت نسبة المشروعات المقترحة لمحافظات بعينها، وفقا للتقرير، 75% من إجمالي المشروعات المقترحة والقابلة للدراسة، وتصدرت محافظة أسيوط كافة المحافظات بنسبة 34% من المشروعات المقترحة، كما شملت المشروعات المقترحة 10 قطاعات تمثلت في قطاعات الصحة والسكان، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، الطيران المدني، الزراعة استصلاح الأراضي، النقل، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، التجارة والصناعة.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أطلقت تطبيق المحمول "شارك 2030"، في ديسمبر 2019، بهدف توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.