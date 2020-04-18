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طلاب بجامعة الإسكندرية ينجحون في إنشاء بوابة تعقيم

تحرير:محمد مجلي ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية
أعلن فريق "إناكتس جامعة الإسكندرية" تمكنه من صنع بوابة تعقيم وتطهير لمستشفى الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين فرع العجمي، مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يتم تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن المادة المطهرة المستخدمة تناسب الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، لتصبح المؤسسة الأولى في الإسكندرية التي تعمل على إنشاء هذه البوابات لمساعدة وزارة الصحة في دورها في مكافحة الفيروس.
يأتي ذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، وجارٍ إنشاء عدة بوابات تحت التنفيذ لأحد مراكز التسوق. ويهدف "إناكتس جامعة الإسكندرية" في الفترة الحالية إلى مساعدة المواطنين الملتزمين بضرورة الخروج من المنزل لقضاء حاجاتهم أو الذهاب للعمل، من خلال كسر سلسلة العدوى وتقليل منحنى انتشارها والمساعدة
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السيسي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوًا من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة.
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«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

وافققت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
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أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
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تجهيز 2000 غرفة لاستقبال مصابي كورونا في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية البالغ عددها 5 مدن، بواقع 3 للبنين واثنين للبنات تابعة لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستقبال الحالات التي تحمل الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها في العزل الصحي للحالات المصابة بكورونا.
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«استشرنا وأنت في بيتك».. مبادرة طبية لتقليل الاختلاط

دشن عدد كبير من الأطباء بجامعة الإسكندرية والأطباء المتخصصين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خاصة بتقديم الاستشارات الطبية المجانية للمواطنين وذلك في إطار حملة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أن تشمل جميع الاستشارات الطبية بهدف تقديم المساعدات للمواطنين وتقليل حالة الزحام على العيادات الخاصة والمستشفيات، وذلك منعا للزحام والاختلاط للحد من انتشار العدوى الخاصة بفيروس كورونا، حيث ضم الجروب عدد كبير من الأطباء في جميع التخصصات.
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السيسي لميركل: مصر تتضامن حكومة وشعبا مع ألمانيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن التطلع لتبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.
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