طلاب بجامعة الإسكندرية ينجحون في إنشاء بوابة تعقيم

تحرير:محمد مجلي ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

جامعة الإسكندرية - صورة أرشيفية

أعلن فريق "إناكتس جامعة الإسكندرية" تمكنه من صنع بوابة تعقيم وتطهير لمستشفى الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين فرع العجمي، مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يتم تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن المادة المطهرة المستخدمة تناسب الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، لتصبح المؤسسة الأولى في الإسكندرية التي تعمل على إنشاء هذه البوابات لمساعدة وزارة الصحة في دورها في مكافحة الفيروس.

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي، وجارٍ إنشاء عدة بوابات تحت التنفيذ لأحد مراكز التسوق. ويهدف "إناكتس جامعة الإسكندرية" في الفترة الحالية إلى مساعدة المواطنين الملتزمين بضرورة الخروج من المنزل لقضاء حاجاتهم أو الذهاب للعمل، من خلال كسر سلسلة العدوى وتقليل منحنى انتشارها والمساعدة