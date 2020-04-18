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فرض رسوم إغراق على واردات من روسيا والصين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، تحت بند 40 24 38 من التعريفة الجمركية المنسقة، وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة 5 سنوات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، حيث سبق أن قام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل 2019، ببدء
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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 736 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1683 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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التخطيط: متوسط كثافة الفصول في مصر 47 طالبا

قال رامي جلال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن متوسط كثافة الفصول في مصر 47 طالبا، وهذا هو حاصل قسمة جميع طلاب الجمهورية على كل الفصول، ولتقليل هذه الكثافة بمقدار طالب واحد فقط، لتصبح 46 طالبا، سيتم توفير أماكن جديدة لحوالي 1.2 مليون طالب، عبر إنشاء 27 ألفا و500 فصل جديد، بتكلفة أكثر من 1.3 مليار جنيه، مضيفا أن التعليم وبناء الإنسان هو أداة التنمية الأكثر أهمية فيما يخص تطوير المجتمعات، وهو يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
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مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل.. والفئات المستحقة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك تنسيقًا كاملا مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارا من غدٍ الأحد بدلا من الخميس المقبل، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفي في سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين، ووفرت وزارة المالية إتاحات للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

التخطيط: «شارك» أول تطبيق تفاعلي للمشاركة المجتمعية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا بالموقف التنفيذي لتطبيق "شارك" خلال 3 شهور منذ إطلاقه في ديسمبر الماضي، وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التطبيق الذي أطلقته الوزارة يعد أول تطبيق إلكتروني تفاعلي، ويهدف إلى توعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية متابعه أنه يسمح للمواطنين ولأول مرة باقتراح مشروعات أو مبادرات ذات أولوية لهم.
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الصادرات-المصريه

مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
نيفين جامع

6.7 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 3 أشهر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2%، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار، مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.
مساعدات صينية

الصين تقدم لروسيا 23 طن مساعدات إنسانية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية من الصين للمساهمة منها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت الخدمة الصحفية بإدارة العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، في بيان لها، أنه تم تسليم 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موسكو من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الوباء، وقدمت مقاطعة هيلونججيانج الشحنة الإنسانية مجانا، ووفقا للسلطات في موسكو، تشمل البضائع أكثر من 220 ألف قناع وجه، وأكثر من 100 ألف قفاز طبي، و2500 بذلة واقية، و5 آلاف اختبار للفيروس، ومعدات أخرى للمنشآت الطبية.

المالية: صرف 30% من مستحقات المصدرين

أعلنت وزارة المالية استثناء المصدرين من تقديم شهادات الموقف الضريبي مع سداد 30% من مستحقاتهم ، مؤكدة حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادات الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل.
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