فرض رسوم إغراق على واردات من روسيا والصين
تحرير:رنا عبد الصادق
١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، تحت بند 40 24 38 من التعريفة الجمركية المنسقة، وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة 5 سنوات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، حيث سبق أن قام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل 2019، ببدء
وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، حيث سبق أن قام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل 2019، ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من هذا الصنف.
ولفت السجيني إلى أنه بعد دراسة وتحليل كل البيانات، توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 24.9% لروسيا وتتراوح بين 13.6% و22.6% للصين كنسبة من سعر التصدير، ما يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع أرسل عقب بدء الإجراءت قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يومًا من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد، حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.
وأضاف أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، والمستخدمين والمستوردين والشركات المنتجة والمصدرة بكل من الصين وروسيا، وذلك لفحص ومراجعة دقة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتًا إلى قيام القطاع بإخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.