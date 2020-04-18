فرض رسوم إغراق على واردات من روسيا والصين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - صورة أرشيفية

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، تحت بند 40 24 38 من التعريفة الجمركية المنسقة، وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة 5 سنوات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقال إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية، وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة، حيث سبق أن قام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل 2019، ببدء