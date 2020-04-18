تخصيص «القصر الفرنساوي» لعزل مصابي كورونا من جامعة القاهرة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

صرحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، بأن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كان مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت صلاح، في تصريح لها، اليوم السبت، أنه تم الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابتهم بفيروس كورونا. وأشارت

وأضافت صلاح، في تصريح لها، اليوم السبت، أنه تم الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابتهم بفيروس كورونا.



وأشارت إلى أنها توجهت بناءً على تكليف من رئيس الجامعة، أول من أمس الخميس، إلى مستشفى الفرنساوي، وتم أخذ مسحات للعاملين ومراجعة المرضى المحجوزين لترتيب تحويلهم إلى أماكن أخرى لهم، وتحويل المستشفى إلى عزل لجامعة القاهرة ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى.



وذكرت أن رئيس الجامعة كلف فريقا طبيا برئاسة الدكتور أحمد طه مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الشاذلي، مع فريق من الأطباء ومكافحة العدوى من قصر العيني والفرنساوي، ليتم نقل المرضى بصورة آمنة، وتم فعلا الانتهاء من نقل المرضى بعد التأكد من سلامتهم.



