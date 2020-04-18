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تخصيص «القصر الفرنساوي» لعزل مصابي كورونا من جامعة القاهرة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٩ م
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
صرحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، بأن ترتيب مكان للعزل بمستشفيات جامعة القاهرة كان مهمة شاقة، مشيرة إلى أن قصر العيني مستشفى قديم متصل كله ببعضه، وأن مستشفى قصر العيني الفرنساوي المكان الأمثل ليكون مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت صلاح، في تصريح لها، اليوم السبت، أنه تم الحصول على موافقة رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اختيار مستشفى الفرنساوي كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في حال إصابتهم بفيروس كورونا. وأشارت
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