مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل.. والفئات المستحقة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك تنسيقًا كاملا مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارا من غدٍ الأحد بدلا من الخميس المقبل، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفي في سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين، ووفرت وزارة المالية إتاحات للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة.

وأوضح معيط، أن ميكنة الموازنة أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على 4 أيام بدلا من يوم واحد، ما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز