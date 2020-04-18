مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل.. والفئات المستحقة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك تنسيقًا كاملا مع القطاع المصرفي لضمان صرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة في المواعيد المبكرة التي تبدأ اعتبارا من غدٍ الأحد بدلا من الخميس المقبل، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها القطاع المصرفي في سبيل إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين، ووفرت وزارة المالية إتاحات للبنوك المبالغ المالية اللازمة لصرف مرتب شهر أبريل الجاري للعاملين بالدولة.
وأوضح معيط، أن ميكنة الموازنة أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على 4 أيام بدلا من يوم واحد، ما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز
وأوضح معيط، أن ميكنة الموازنة أسهمت في جدولة مواعيد الصرف لكل الوزارات والهيئات، بحيث تكون البداية على 4 أيام بدلا من يوم واحد، ما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكشفت وزارة المالية، أن مرتبات العاملين بالدولة ستكون متاحة فى ماكينات الصراف الآلي اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثمّ لا ينبغي التزاحم على الماكينات في غير الأيام المحددة لبدء الصرف.
وأعلنت الوزارة، تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وتضمنت الوزارات: (الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب)، على أن يتم صرف الرواتب غدا.
ووزارات (الداخلية، الأوقاف، الآثار، الاسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول) على أن يتم صرف الرواتب بعد غد الإثنين.
ووزارت (التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي) على أن يتم صرف الرواتب، الثلاثاء المقبل.
ووزارات (التربية والتعليم، الزراعة، الري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية) على أن يتم صرف الرواتب، الأربعاء المقبل.