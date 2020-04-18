العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى يوم الجمعة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م

طيران العراق - صورة أرشيفية

أعلن المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي الكابتن طيار دريد يحيى جاسم، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار تطبيق إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد، باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، كما أن الاستثناء يشمل أيضا رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي التي تستمر بشكل طبيعي.

كذلك يستثنى الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما، ذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم، أن الرحلة الاستثنائية الأولى التي نفذتها طائرة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عادت