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العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية حتى يوم الجمعة

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٥ م
طيران العراق - صورة أرشيفية
طيران العراق - صورة أرشيفية
أعلن المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي الكابتن طيار دريد يحيى جاسم، في بيان صحفي، اليوم السبت، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار تطبيق إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد، باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج، كما أن الاستثناء يشمل أيضا رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي التي تستمر بشكل طبيعي.
كذلك يستثنى الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد. فيما، ذكرت وزارة النقل العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم، أن الرحلة الاستثنائية الأولى التي نفذتها طائرة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عادت
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الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذج موحد للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
كورونا والحجر الصحي (15)

العراق يعلن شفاء أول مصاب بكورونا باستخدام البلازما

أعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن. من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط العراقية، أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف إجراءات حظر التجوال بالمحافظة، مع استمرار الإجراءات الاحترازية.
قيس- سعيد

تونس تمدد فترة إغلاق البلاد لمواجهة فيروس «كورونا»

قرر الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اليوم السبت، تمديد فترة الإغلاق في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل الفيروس، انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 146 ألف وفاة. وكانت أعلنت وزارة الصحة التونسية، أول من أمس الخميس، عن تسجيل حالتى وفاة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 37، كاشفة عن تسجيل 42 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 822، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية. وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 747.
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ايران وكورونا

العراق يضع خطة للسيطرة على «كورونا» تستغرق 3 أشهر

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا حسن الكعبي، في تصريحات لصحيفة "الصباح"، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة طوارئ في العراق لـ3 أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لأن بلاده ما زالت في دائرة الخطر، قائلا: "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، فالعراق يقع حاليا في دائرة الخطر والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق".
نفط-العراق

الأحد.. العراق يستأنف عمل وزارة الصناعة

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن بالعراق، استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركز الوزارة ابتداءً من الأحد المقبل. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه استنادا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، والمبلغ من خلال وكيل الوزارة لشؤون التخطيط معتصـم النعيمي، فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في دوائر مركـز الوزارة ابتداء من يوم الأحد المقبل، وبنسبة تواجد لا تقل عن 10 % وحسب تقدير مدراء الدوائر والأقسام، وأما بالنسبة للشركات العامة التي لديها إنتاج يتعلق بالحد من تفشي وباء كورونا فيكون التواجد حسب خطة الإنتاج، ويترك تقدير الموقف لمدير عام الشركة.
طائرة

العراق يطلق أول رحلة استثنائية لجدة لإعادة العالقين

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الإثنين، انطلاق الطائرة طراز "A320/YI-ARA" التابعة لأسطول الناقل الوطني العراقي من مطار بغداد الدولي متوجهة إلى مطار جدة بالسعودية، وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنها تعد الرحلة الاستثنائية الأولى الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في المملكة العربية السعودية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت، أمس الأحد، أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داعية المؤسسات الاعلامية في البلاد الى توخي الحذر في نقل المعلومة.
أطول-رحلات-طيران-في-العالم-الدوحة-للوس-أنجلوس-منها

العراق يستأنف الرحلات الاستثنائية ويفتح أجواءه جزئيا

أعلن مدير عام سلطة الطيران المدني في العراق دريد يحيى جاسم عن استئناف الرحلات الاستثنائية، وفتح الأجواء والمطارات العراقية بشكل جزئي. وقال جاسم إنه "تم إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة مواطنينا العالقين في الخارج إلى البلاد، استنادا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووفق توصيات وزارة الصحة في ضوء آلية التعامل مع العائدين للوطن خلال فترة تفشي كورونا". وأضاف أن هناك جهودا وأعمالا تبذل من أجل تهيئة المستلزمات الأساسية لعودة العراقيين في الخارج.
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