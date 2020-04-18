إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

كورونا في إسرائيل - صورة أرشيفية

قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.

واتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعض القيود الجديدة ومن ضمنها الإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح اليهودي"، وحظر على الإسرائيليين التنقل والسفر بين المدن، واقتصرت احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي تلاه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر. وكانت قد وصلت إلى إسرائيل من اليابان