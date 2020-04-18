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إسرائيل تغلق قريتين.. وارتفاع عدد ضحايا «كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
كورونا في إسرائيل - صورة أرشيفية
كورونا في إسرائيل - صورة أرشيفية
قررت اسرائيل إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة أسبوع بعد تشخيص 81 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، يشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو، أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت هيئة البث الإٍسرائيلية، اليوم السبت. من جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12 ألفا و982 شخصا، تماثل منهم 3 آلاف و126 للشفاء. وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد.
واتخذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعض القيود الجديدة ومن ضمنها الإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح اليهودي"، وحظر على الإسرائيليين التنقل والسفر بين المدن، واقتصرت احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي تلاه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر. وكانت قد وصلت إلى إسرائيل من اليابان
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سفينة 2

سفينة ألمانية تغادر أستراليا عقب انتهاء حجرها الصحي

غادرت سفينة سياحية ألمانية، اليوم السبت، أستراليا، بعد خضوعها للحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها قبالة ولاية أستراليا الغربية لمدة 14 يوما، وشهدت سفينة "أرتانيا" المملوكة لشركة "فونيكس رايزن" الألمانية للرحلات البحرية انتشار واسعا للوباء على متنها ومواجهة مع سلطات أستراليا الغربية بعد رفضها المغادرة، وغادرت السفينة رصيف الميناء في فريمانتل، جنوب بيرث، حيث كانت راسية في الأسبوعين الماضيين، متوجهة إلى ألمانيا بعد الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأسترالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
حريق في حي فلبيني فقير

حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين، أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص، وقال مكتب الحماية من الحرائق، إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو 200 منزل، ما أثر على 500 أسرة. وفر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.
جوزيبي-كونتي

إيطاليا تنتصر على «كورونا» مفي ناطق الجنوب الفقيرة

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد الذي كان أقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية. وحذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار الفيروس تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه بميلانو. وأدى الوباء إلى وفاة 22 ألفا و745 شخصا إيطاليا التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، وكانت من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس، لكنها لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى بمناطق حول ميلانو.
جاسيندا آردن - رئيسة وزراء نيوزيلندا

دعوى قضائية ضد رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب الإغلاق

تواجه رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، دعوى قضائية بسبب إغلاق البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث يرى رجلان - لم يتم ذكر اسمهما لأسباب قانونية أن الإغلاق تسبب في احتجازهما بشكل غير قانوني، ولذا رفعا الدعوى القانونية أمام محكمة أوكلاند العليا أمس الجمعة، وذلك حسبما ذكر موقع "ستاف" الإعلامي المحلي. وعقدت الجلسة عبر غرفة اجتماعات افتراضية، وطلب الرجلان في دعواهما التحقيق في قانونية حبسهما وإطلاق سراحهما، وذلك حسبما أكدت المحكمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
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كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 140 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، موضحة أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس. يذكر أنه وصلت إلى إسرائيل من اليابان، الأسبوع الماضي، أول شحنة من دواء "أفيجان" الذي يتم اختبار نجاحه في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض، حسبما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية.
كورونا في إسرئيل

نسبة الخطر 16.3%.. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

أعلنت وزارة الصحة بالكيان الإسرائيلي، أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بنسبة 16.3% خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مع حاجة 132 حالة لأجهزة التنفس الأصطناعي بارتفاع بنسبة 6%. مشيرة إلى أن القدس المحتلة سلجت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ العدد 1821 حالة، ثم ياتي بعدها بلدة بيني براك بـ1761. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إنه اعتبارا من اليوم السبت، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 10 آلاف و505 حالة، فيما شهد عدد الحالات الخطيرة قفزة كبيرة.
طائرات-اسرائيلية

إسرئيل تستخدم الطائرات المسيرة لفرض حظر التجوال

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، في تصريح أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، أن الشرطة ستستخدم طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة بدون طيار "درونز" لفرض حظر التجول المقرر من الثالثة عصرا، مضيفا: "لقد استخدمنا إجراءات تكنولوجية مختلفة في الأسابيع الأخيرة لمنع التجمعات، بما في ذلك الكشف عن تجمعات أجهزة الهواتف الخلوية التي يمكن أن تشير إلى تجمع مجموعة كبيرة من الأشخاص في مكان واحد"، محذرا من أن أي شخص ينتهك المبادئ التوجيهية للحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) سيتم التعامل معه بشكل صارم.
اسرائيل

إغلاق كامل في إسرائيل أثناء عطلة عيد الفصح

تبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، حالة الإغلاق التام في إسرائيل وحتى نهاية احتفالات عيد الفصح صباح يوم الجمعة المقبل في إطار الجهود المبذولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، وسيدخل القرار حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير، وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، إن الأوضاع في البلاد تتجه نحو الأفضل بفعل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومته. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 59 حالة، و9 آلاف و6 مصابين.
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