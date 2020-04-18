إقامة صلاة التراويح فى المسجد النبوي دون مصلين

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

المسجد النبوي - صورة أرشيفية

أكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي جمعان عسيري، بحسب جريدة "الرياض"، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، موضحا أن صلاة التراويح ستقام ولكن مع تعليق حضور المصلين، كما أن الوكالة مستمرة في جهودها لتعقيم وتطهير الحرم. وفي سياق المبادرات الحديثة للوكالة قال: "بناءً على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بكورونا في المستشفيات وتصله كل 3 أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان".

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أكدت يوم الجمعة الماضي، استمرار تعليق الصلاة في المساجد حتى شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد. وأعلن مفتي السعودية، أمس الجمعة، أن صلاة التروايح و"العيد" ستكون في البيوت إذا استمر فيروس كورونا. وحسب ما ذكرته العربية الإخبارية، فإن