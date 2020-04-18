حقيقة إصابة مرضى وعاملين بقصر العيني الفرنساوي بـ«كورونا»

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، موضحة أن المستشفى خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا.وأشارت إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس،

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، موضحة أن المستشفى خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا.



وأشارت إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم وتم التأكد من سلامتهم.



