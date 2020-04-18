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قرارات جديدة من «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات الفصل الثاني

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - صورة أرشيفية
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - صورة أرشيفية
عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، جلسته رقم (699) وكان على رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 - 2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
واستهل المجلس جلسته، باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس
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الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء بمناسبة عيد القيامة المجيد.

تعيين وزيرة الصحة عضوا في صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوًا من بينهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة.
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«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض مواد قانون الطوارئ

وافققت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم السبت، برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
فيروس كورونا

70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

8 قرارات من «الأعلى للجامعات» لمواجهة كورونا

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698)، اليوم السبت، حيث استعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار السيد رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين. وفي بداية الجلسة ثمن المجلس قرارات الدولة المصرية للحفاظ على صحة المصريين وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق ذلك.
روحان

روحاني: إيران قادرة على إدارة الاقتصاد دون النفط

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد بالوحدة والتضامن، قائلا: "لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم المصاعب، إيران ستتغلب على فيروس كورونا بالوحدة"، جاء ذلك خلال كلمة تلفزيونية بمناسبة "عيد النوروز".
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لليوم الثاني.. الصين لم تسجل أي حالة محلية بكورونا

كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مختلف أنحاء البلاد. وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط، موضحة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ما عدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس.
فيروس-كورونا (1)

السعودية تغلق ساحات الحرمين.. وتعلق الرحلات الداخلية

قررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفقا لما أعلنته مساء أمس الخميس، كما أعلنت السلطات السعودية، اليوم، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد السبت. باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات.
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