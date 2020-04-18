«نظام الكيتو».. الخيار المثالي لمصابات السرطان

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م

نظام الكيتو - صورة أرشيفية

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في فقدان الوزن، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من البقوليات والحبوب وزيت الزيتون والخضروات والفواكه، كما يوجد النظام الغذائي النباتي، الذي يركز على استهلاك الأطعمة النباتية، ومن أكثر الأنظمة الغذائية، التي نالت شهرة كبيرة في الآونة الأخير "نظام الكيتو"، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومرتفع الدهون، كما يوصي خبراء التغذية النساء المصابات بمرض السكري من النوع الثاني باتباعه، لأنه يعتبر آمن بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".

اتباع نظام الكيتو الغذائي، ربما يساعد على فقدان الوزن، لأنه يحفز من حرق الدهون، وتقليل تناول السعرات الحرارية، كما كشفت دراسة أجريت على 45 امرأة مصابة بسرطان المبيض، واتبعن نظام الكتيو لمدة 12 أسبوعا، فقدان ملحوظ في دهون البطن، تصل إلى 16% مقارنة بمن اتبعن نظم غذائية منخفضة الدهون، ولها آثار جانبية. وبجانب