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«نظام الكيتو».. الخيار المثالي لمصابات السرطان

تحرير:إسراء سليمان ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
نظام الكيتو - صورة أرشيفية
نظام الكيتو - صورة أرشيفية
توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في فقدان الوزن، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، التي تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من البقوليات والحبوب وزيت الزيتون والخضروات والفواكه، كما يوجد النظام الغذائي النباتي، الذي يركز على استهلاك الأطعمة النباتية، ومن أكثر الأنظمة الغذائية، التي نالت شهرة كبيرة في الآونة الأخير "نظام الكيتو"، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ومرتفع الدهون، كما يوصي خبراء التغذية النساء المصابات بمرض السكري من النوع الثاني باتباعه، لأنه يعتبر آمن بشكل كبير، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
اتباع نظام الكيتو الغذائي، ربما يساعد على فقدان الوزن، لأنه يحفز من حرق الدهون، وتقليل تناول السعرات الحرارية، كما كشفت دراسة أجريت على 45 امرأة مصابة بسرطان المبيض، واتبعن نظام الكتيو لمدة 12 أسبوعا، فقدان ملحوظ في دهون البطن، تصل إلى 16% مقارنة بمن اتبعن نظم غذائية منخفضة الدهون، ولها آثار جانبية. وبجانب
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أين تذهب الدهون عندما تفقد الكثير من وزنك؟

أصبح فقدان الوزن مثل الهوس لدى العديد من الأشخاص، وتوجد الآن العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات بشكل سريع، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، ونظام الكيتو الأشهر في العالم، والأنظمة النباتية، التي نالت إعجاب الجميع، ولكن كن على دراية أن الأنظمة الغذائية لا تناسب جميع الأجسام، فلكل جسم نظام غذائي خاص به، فعليك بالبحث جيدا لاختيار ما يناسبك، ولكن هل فكرت مسبقا في أين تذهب الدهون التي نخسرها؟، وهذا ما حاول خبراء الصحة توضحيه، نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
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للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
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لو دهون البطن بتضايقك.. 3 نصائح سحرية هتساعدك

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يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
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ابتعد عن الأطعمة المجمدة..تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

نميل إلى تناول الأطعمة المجمدة دائمًا، وفي مثل هذه الاوقات، من المؤكد أنها أصبحت جزء من نظامنا الغذائي ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن لها آثار ضارة متعددة على صحتك، كما أنها تفقدك العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، لذا عليك بتجنب تناولها، واستبدلالها بالخضراوات والفواكه الطازجة، لأن الإفراط في استهلاكها يؤثر على صحة القلب، وتحدث خلل في توازن ضغط الدم، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
الوزن الزائد

أين تذهب الدهون عندما تفقد الكثير من وزنك؟

أصبح فقدان الوزن مثل الهوس لدى العديد من الأشخاص، وتوجد الآن العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، التي تساعد في خسارة الكيلوجرامات بشكل سريع، على سبيل المثال حمية البحر المتوسط، ونظام الكيتو الأشهر في العالم، والأنظمة النباتية، التي نالت إعجاب الجميع، ولكن كن على دراية أن الأنظمة الغذائية لا تناسب جميع الأجسام، فلكل جسم نظام غذائي خاص به، فعليك بالبحث جيدا لاختيار ما يناسبك، ولكن هل فكرت مسبقا في أين تذهب الدهون التي نخسرها؟، وهذا ما حاول خبراء الصحة توضحيه، نقلا عن الموقع الأمريكي "Health Line".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

للتخلص من الوزن الزائد.. حيلة سحرية تستغرق 15 دقيقة

بالرغم من أن فترة العزل المنزلي هامة بشكل كبير، للحفاظ على الصحة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والابتعاد عن التجمعات، إلا أننا نتناول كميات كبيرة من الطعام في هذه الفترة، للتسلية والتخلص من الملل والتوتر، لكن يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية بالوزن، من المحتمل أن يتبعها أمراض صحية أنت في غنى عنها، ولكي تتغلب على زيادة عدد الكيلوجرامات، كشف خبراء التغذية عن حيلة سحرية، يمكن ممارستها يوميا خلال 15 دقيقة، للحفاظ على وزن مثالي، وذلك بحسب الموقع الهندي "Times Of India".
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