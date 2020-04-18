طلب إحاطة لوزيري الإسكان والإعلام بشأن إعلان حديد عز

تحرير:محمد محمود ١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ووزير الإعلام أسامة هيكل، بشأن إعلان حديد عز، إحدى الشركات الخاصة بإنتاج حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد، إذ أن الإعلان يتضمن مضمونا مغايرا ومخالفا لقواعد البناء والتشييد، وكذلك العلوم الهندسية والاكواد الخاصة بحسابات المنشآت الخرسانية، ومخالفا أيضا للقانون واللوائح التنفيذية الخاصة بمواصفات البناء وجودته حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف عبد الغني، أنه لم يقتصر الأمر على ذلك بل يعد تدخلا في الأعمال الهندسية وإهانة لتلك المهنة العريقة والعاملين بها، إذ استند في الإعلان على آراء من هم من غير أهل التخصص أو المرخص لهم بممارسة المهن الهندسية أو المقاولات مع كامل التقدير والاحترام لهم، التي طالما اعتمدت الدولة دوما في دعم أحد القطاعات

وأضاف عبد الغني، أنه لم يقتصر الأمر على ذلك بل يعد تدخلا في الأعمال الهندسية وإهانة لتلك المهنة العريقة والعاملين بها، إذ استند في الإعلان على آراء من هم من غير أهل التخصص أو المرخص لهم بممارسة المهن الهندسية أو المقاولات مع كامل التقدير والاحترام لهم، التي طالما اعتمدت الدولة دوما في دعم أحد القطاعات وهو قطاع البناء والتشييد، والآن في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حيث المهندسين بالقطاع الصحي.



وأوضح أن الإعلان تضمن تقليل من عدد أسياخ حديد التسليح المستخدم في عمليات الإنشاء كدليل منه على متانته، ما يعد أمرا خطيرا للغاية لأن المعروف هندسيا أن ذلك مرتبط بحسابات هندسية ومساحة قطاعات الحديد، وفي نفس الوقت بإجهاد القطاع وليس شركة التصنيع، وبالتالي يمثل ذلك خطورة كبيرة على الأمن والسلامة العامة للمواطنين سواء في المباني السكنية أو كافة أعمال الإنشاءات، وما يتم فيها من استثمارات، ما يتطلب توضيحا بكيفية نشر هذا الإعلان بذلك المحتوى على شاشة التلفزيون المصري.



وطالب النائب، بضرورة معرفة الأسباب التي جعلت وزارة الإعلام تمرر مثل هذا الإعلان دون دراسته وعرضه على هيئة المصنفات والجودة واستشارة الخبراء العاملين بالقطاع الهندسي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو بنقابة المهندسين، بجانب موقف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من محتوى هذا الإعلان الذي يعد خطرا على أمن وسلامة المواطنين، مطالبا بمعرفة مدى ملائمة محتوى هذا الإعلان للقانون واللوائح التنفيذية وباعتباره اختراق للقوانين المنظمة والأكواد المستخدمة في البناء.



وتساءل: "ما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيال ذلك الإعلان؟، وما مدى العلاقة بين وزارة الإعلام ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاستشارة في مضمون الإعلانات الخاصة بمنتجات التشييد والبناء والاعمال الهندسية؟".



