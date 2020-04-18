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مستشار المفتي: الاجتماع للدعاء وقراءة القرآن وقت الأوبئة حرام

١٨ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٠ م
الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية - صورة أرشيفية
الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم أمر مشروع بل قد يكون مستحبًّا ولكنْ إذا تَرَتّب ضررٌ بسبب اجتماع الناس -ولو بالطاعة وفعل الخير- فإنه يصير حرامًا شرعًا مثل الاجتماع وقت الأوبئة وخوف انتشار الأمراض المُعْدِيَة.
وقال عاشور، في تصريحات له، اليوم السبت، "إن الذكر والدعاء أمر مستحب في الأصل، ويكون في كل وقت حيث لم يحدد الله تعالى لهما زمانًا أو مكانًا ويزداد الأمر استحبابًا عند الاجتماع عليهما في الكوارث والنوازل والأزمات، يقول تعالى عند سيدنا زكريا عليه السلام وزوجته : (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
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